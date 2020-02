Bottroper Ortswehr Vonderort rückt 48 Mal aus

48 Einsätze standen für die Freiwillige Feuerwehr Vonderort im vergangenen Jahr an. Darunter mit dem Brand des Kühlturms der Kokerei und dem Flächenbrand am Bahndamm auch einige außergewöhnliche Einsätze. Wenn der Alarm ausgelöst wird, sind die Vonderorter im Schnitt mit 7,25 Leuten vor Ort. Bei der Jahreshauptversammlung des Löschzugs lobte Feuerwehrchef Kim Heimann das Engagement der Freiwilligen aus dem Süden.

Neben Lob standen auf der Tagesordnung auch Beförderungen und Ehrungen. Tobias Stadler und Bernd Adolphi sind nun Oberbrandmeister. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurde der stellvertretende Sprecher der Feuerwehr Christian Kewitsch geehrt, seit 15 Jahre begleitet Andy Dieske den Löschzug. An der Spitze der Ortswehr stehen weiterhin Jan Kuhlmann und sein Stellvertreter Wolfgang Schuster. Zum neuen Vertrauensmann wurde Heiko Härtel gewählt.

Osterfeuer als nächste große Aktion am Gerätehaus Vonderort

Aktuell arbeiten in der Freiwilligen Feuerwehr Vonderort 30 Männer und Frauen aktiv mit. Hinzu kommt die Ehrenabteilung, sie besteht in der Regel aus ehemaligen Kräften, die die Altersgrenze erreicht haben. In Vonderort sind das sieben Personen, hinzu kommen fünf Fördermitglieder. Immer dienstags um 19 Uhr finden die Dienstabend im Gerätehaus, Am Wienberg 16/III, statt.

Darüber hinaus stehen auch 2020 wieder einige Veranstaltungen an, zu dem die Vonderorter und auch die Bürger aus anderen Stadtteilen eingeladen sind. Zunächst findet am 12. April das große Vonderorter Osterfeuer am Gerätehaus statt, am 28. August der Dämmerschoppen. Am 28. November feiert die Feuerwehr gemeinsam mit den anderen Vonderorter Vereinen das Tannenbaumrichtfest im Stadtteil.