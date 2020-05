Bottroper Paar erlebt die Irrfahrt der MSC Magnifica

Eine Weltreise per Schiff - ein Traum, den Hans-Josef und Christine Heßling leben wollten. Anfang Januar gingen die Rentner in Genua an Bord der MSC Magnifica, sahen auch schon den Zuckerhut von Rio und schlugen Bälle auf einem Golfplatz am Ende der Welt. Dann bremste die Corona-Pandemie die Kreuzfahrten aus.

Nach einer Suche nach einem Hafen zum Ausschiffen sind die Bottroper inzwischen gesund heimgekehrt. Aus der häuslichen Quarantäne heraus erzählen sie von einer ungewöhnlichen, teils ungewissen und dennoch guten Zeit auf hoher See.

Kreuzfahrtpassagiere durften nicht von Bord

Da lief die Weltreise noch nach Plan: Christine und Hans-Josef Heßling auf der Osterinsel. Foto: Heßling

„Uns geht es wunderbar“, sagt Hans-Josef Heßling (69). Eigentlich sollte die Weltreise auf dem Kreuzfahrtschiff mit rund 2000 Passagieren knapp vier Monate dauern. Zunächst lief alles nach Plan. Über die Kapverden steuerten die Bottroper verschiedene Ziele in Südamerika an, staunten über die Moai-Steinfiguren auf der Osterinsel, hatten sich von Tahiti mehr versprochen - und wurden dann zum ersten Mal so richtig mit der Coronakrise konfrontiert. „Auf einer der Cook-Inseln, Aitutaki Island, durften wir nicht von Bord“, erzählt der ehemalige Geschäftsführer der Alten Allgemeinen. Es habe Befürchtungen gegeben, dass von den Besuchern das Virus auf die Insel, die über kein eigenes Krankenhaus verfüge, getragen werden könne. Anfang März war das. Dabei: „Wir hatten nie einen Coronafall an Bord.“

„In Neuseeland konnten wir aber wieder an Land“, so Heßling weiter. In Auckland kaufte er, der bereits eine Ukulele dabei hatte, sich noch eine Gitarre. „Wir hatten so nette Leute kennengelernt, mit denen wurde dann jeden Tag musiziert.“ In Wellington/Neuseeland schließlich sollte es den letzten Landgang der Reise geben.

Kreuzfahrt wurde Mitte März offiziell für beendet erklärt

Die Lage verschärfte sich. In Tasmanien habe der Kapitän wegen bestätigter Corona-Fälle an Land keine Passagiere mehr von Bord lassen wollen. In Sydney sei die Kreuzfahrt Mitte März offiziell für beendet erklärt worden. Keine Landgänge mehr. Gestrichene Ziele wie Papua Neuguinea und Indonesien, die die Bottroper noch gerne gesehen hätten. Unsicherheit, wie es weiter geht.

Blick auf das Kreuzfahrtschiff, das die Passagiere zuletzt rund sechs Wochen am Stück nicht mehr verlassen konnten. Foto: Heßling

Erste Passagiere nutzten in Sydney („auf eigene Verantwortung“), vor allem aber in Melbourne die Chance, von Australien aus nach Hause zu fliegen, berichten die Heßlings. Sie blieben auf dem Schiff und hofften auf die in Aussicht gestellte Möglichkeit, in Dubai einen Ausschiffungshafen zu finden, wegen der kürzeren Rückflugzeit. Die Dubai-Lösung sollte sich wegen geänderter Reisebeschränkungen aber später zerschlagen.

Vor Perth/Australien machte das Paar die verunsichernde Erfahrung, „drei Tage lang im Kreis zu fahren“. Dort sei das Schiff auf Reede betankt worden und habe nicht einmal in den Hafen einlaufen dürfen.

Der schließlich gefundene sichere Hafen zum Ausschiffen sollte letztlich der von Marseille sein, erreicht am 20. April nach einer Fahrt über Sri Lanka und durch den Suezkanal. „Franzosen an Bord hatten eine Petition verfasst, in Marseille aussteigen zu dürfen“, so der 69-Jährige. „Alle uns bekannten Deutschen hatten die Vermutung, dass es deshalb Marseille wurde.“

Sechs Wochen am Stück ohne Landgang auf See verbracht

Bis dahin verbrachten die Passagiere sechs Wochen am Stück ohne Landgang auf hoher See - für die Bottroper nicht unbedingt eine Strafe. Mit den Urlaubsfreunden wurde gespielt, gesungen, die Angebote auf dem Schiff genutzt, erzählt Christine Heßling (68). Die Versorgung war gut. „Wir waren noch auf der Insel der Glückseligen“, sagt sie mit Blick auf die Corona-Krise.

Geschützt für die Ausschiffung. Foto: Heßling

An Bord sei empfohlen worden, Abstand zueinander zu halten, auf Handhygiene zu achten. Auch die Reinigung des Schiffs sei intensiviert worden. „Wir haben nur Leute putzen sehen.“ Beim Ausschiffen in Marseille schließlich sei jeder einzeln von Bord gegangen, mit Maske und Handschuhen. „Es wurde Fieber gemessen und gefragt, ob man sich krank fühlt.“

In mehreren Bussen wurden die Passagiere weitertransportiert. Für die Bottroper ging es zunächst nach Kehl an der deutsch-französischen Grenze, wo es noch einmal Kontakt zum DRK gab, schließlich nach Essen. „Wir waren 22 Stunden unterwegs“, sagt Hans-Josef Heßling. Und dann zu Hause.