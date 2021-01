Bottroper Stadtteilbüro sucht Laptops für Schüler

Bottrop Nach dem Hilferuf einer Schülerin hat das Team in Batenbrock einen Spendenaufruf gestartet. Geräte können dort abgegeben werden.

Was bei den einen ausgedient hat, könnte anderswo weiter von großem Nutzen sein. Das Stadtteilbüro Batenbrock hat eine Spendenaktion für nicht mehr benötigte Laptops oder Tablets gestartet, die Schülerinnen und Schülern beim Homeschooling helfen können. "Wir erleben gerade jetzt in diesem Lockdown, wie viele Schüler auf Grund fehlender Endgeräte in Not geraten und beim Online-Unterricht benachteiligt sind" sagt Barbara Josfeld vom Stadtteilbüro.

Team möchte mehr Kindern helfen

"Ich habe jetzt hundert Seiten von meinem Handydisplay abgeschrieben, um die Hausaufgaben machen zu können." Barbara Josfeld: "Dieser Satz einer Schülerin hat uns sehr betroffen gemacht. Mit Hilfe von Fördermitteln haben wir in zwei Kursen jeweils fünf Schülerinnen und Schüler mit Leih-Laptops und –iPads ausstatten und fit für's Homeschooling machen können." Aber man möchte dort mehr Kinder unterstützen. Darum die Bitte an alle Bottroper, ausgediente Laptops oder Tablets an der Horster Straße abzugeben. "Mit Hilfe ehrenamtlicher Unterstützung werden wir sie für die Schüler einrichten und verteilen", so Barbara Josfeld weiter. Die Geräte sollten voll funktionsfähig und mit Windows 10 ausgestattet sein. Abgegeben werden können sie – natürlich auch kontaktlos - im Stadtteilbüro Batenbrock nach terminlicher Vereinbarung.

Info und Kontakt

Stadtteilbüro Batenbrock, Horster Straße 228,46238 Bottrop. Kontakt: Mobil 0176/301 734 88 oder E-Mail:barbara.josfeld@batenbrock.de. Geöffnet: Do, 9-13 und 15-17 Uhr. Info: www.batenbrock.de.