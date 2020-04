Bottroper Star-Hündin bleibt entspannt auf dem Teppich

An Medienrummel hat sich Nala inzwischen gewöhnt. Auch wenn sie zu den Stars gehört, die auf dem sprichwörtlichen Teppich geblieben sind. Und als Straßenhund, pardon: Hündin, aus einem rumänischen Tierheim ist ihr der Erfolg sicher nicht am Körbchen gesungen worden. Inzwischen kann Nala (6) auf Hunderttausende von Likes in den verschiedensten sozialen Medien blicken. Und bei Tiktok hat sie inzwischen 33.000 ständige Follower, obwohl es ihren Account erst seit Februar gibt.

Aufspringen: Nala setzt an und schon beginnt ihre Skateboard-Tour. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Aber auch bei Nala gilt: Hinter jeder erfolgreichen Hündin steht ein starkes Frauchen. In diesem Fall Frederike Spyrka. „In den fünfeinhalb Jahren seit Nala bei mir ist, sind wir zu einem echten Team zusammengewachsen“, sagt die 21-Jährige, die mitten im Lehramtsstudium steckt, im vierten Semester. Demnächst geht die Uni wieder los, natürlich nur online, wie soviel in diesen Corona-Tagen. Vor einem Jahr hat Frederike Spyrka bereits ihr erstes Buch veröffentlicht: „Hundetricks mit Nala - Vom Straßenhund zum Fernsehstar“. Natürlich bringt das in bisschen Geld ein.

Aber wer jetzt an die Ausbeutung eines absolut liebenswerten und gesellschaftstauglichen Hundes durch eine ehrgeizige Halterin denkt, ist auf dem Holzweg. Und der Blick auf Nala, die nach einigen tänzelnden Sprüngen und ein paar entspannten Touren auf ihrem Skateboard entspannt unter einem Baum im Prosperpark liegt, lässt keinen Zweifel aufkommen. Genüsslich schnappt sie nach Leckerchen und trottet gemütlich an der Leine, während Frauchen die Arbeit hat und die Skateboards wieder nach Hause schleppt.

„Ich würde Nala nie zu etwas zwingen“

Rund 100 Tricks hat Frederike inzwischen mit Nala erarbeitet. Und als Schulhund war das Duo auch schon in Aktion. „Beim Praktikum in der Schillerschule, denn ich möchte später auf jeden Fall mit Schulhunden arbeiten“, sagt die Studentin. Das sei kein Gag für ein paar Tage. Vielmehr trage ein Hund, der natürlich für diese Aufgabe geeignet sein müsse, zu einem guten Klassenklima aber auch zur Disziplin bei, so die angehende Pädagogin. „Die Kinder mögen den Hund, aber der mag keinen dauernden Lärm oder hektisches Herumrennen“, weiß Frederike Spyrka. „Wenn die Kinder also den Hund bei sich haben möchten, wissen sie, dass sie ruhig sein und still sitzen müssen, wenigstens im Klassenzimmer, sonst hält ein Tier das nicht aus.“ Dass dies auch gut für die Kinder ist und sich positiv auf das Lernverhalten auswirkt, erscheint da selbstverständlich.

Geschafft: Nala ist nach dem Skaten wieder ganz oben. Frederike Spyrkas Schulter sieht ganz nach Lieblingsplatz der Hundedame aus. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Aber auch im Alltag setzt die Hundehalterin Nala keinem Stress aus. Das könne sie ohnehin nicht übers Herz bringen. Sie erinnert sich an den Besuch des TV-Senders MDR. „Damals wollte Nala nicht aufs Skateboard, was ja immer gerne gefilmt wird, also habe ich sie gelassen und dem Fernsehteam gesagt, sie sollten dann eben auf Material der Kollegen vom WDR zurückgreifen, das taten die dann auch problemlos“, erinnert sich Frederike Spyrka. Sie würde Nala nie zu etwas zwingen.

Pläne für ein neues Buch

Mit ihren neuesten Nala-Clips ist sie derzeit auch für den guten Zweck unterwegs. Wenn möglichst viele Frederike-und-Nala-Videos angeklickt werden, gibt es für die besten Drei vom Tierfutterhersteller Platinum viel Gratisfutter für Tierheime. „Falls wir gewinnen sollten, oder jedenfalls mindestens 50.000-mal im Netz aufgerufen werden, gibt es bereits eine Spende und die soll dann natürlich ans Bottroper Tierheim gehen“, sagt Frederike.

Eine neue Buchidee hat sie übrigens auch schon: Trickdogging als Therapie. Aber das soll sich alles langsam entwickeln - und ihr Studium steht für Frederike Spyrka natürlich zunächst einmal an erster Stelle. Oder ist es doch Nala...?

Duo hofft auf viele Klicks fürs Tierheim

Bottrops wohl bekannteste Hündin ist auf vielen Kanälen unterwegs. Wer in den gängigen Suchmaschinen etwa „Frederike und Nala“ oder @frederikeundnala eingibt, stößt schnell auf unzählige Clips oder auch Sendungen über das ungewöhnliche Bottroper Duo.

Der Klickzahl-Wettbewerb des Futtermittelherstellers Platinum laufe zurzeit noch, sagt Frederike Spyrka. Sie hofft natürlich auf viele Klicks, da sie einen möglichen Gewinn ja dem hiesigen Tierheim zukommen lassen möchte.