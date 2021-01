Bottroperin bei Auffahrunfall auf der A 40 schwer verletzt

Essen/Bottrop Auf der A 40 ist am Mittwoch eine Autofahrerin aus Bottrop schwer verletzt worden. Sie war auf ein einfädelndes Auto aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend auf der A 40 Richtung Dortmund kollidierten zwei Autos in Höhe der Anschlussstelle Essen Holsterhausen. Eine 24-jährige Bottroperin verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war die 24-jährige Frau aus Bottrop mit ihrem Opel auf dem rechten Fahrstreifen der A 40 Richtung Dortmund unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Anschlussstelle Essen-Holsterhausen befand, beabsichtigte eine 37-Jährige mit ihrem Daimler unmittelbar vor dem Opel von dem Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn aufzufahren. Dabei bemerkte sie den Opel offenbar zu spät, sodass dieser auf den Daimler auffuhr. Die 24-jährige Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die A 40 war in Fahrtrichtung Dortmund kurzzeitig voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.