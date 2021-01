Bottrops Tierfeunde raten vom Haustier als Corona-Tröster ab

Bottrop. Die Mitarbeiterinnen im Bottroper Tierheim machen keine steigende Nachfrage aus. Das Heim ist geschlossen: So bekommen Kunden Kontakt.

Die Bottroper Tierfreunde halten wenig davon, dass sich Anwohner wegen der Corona-Krise zur Unterhaltung ein Haustier zulegen. Bei den Tiervermittlungen im Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße stellen die Mitarbeiter zurzeit auch gar keine verstärkte Nachfrage nach Haustieren fest, berichtet Tierfreunde-Vorsitzende Hildegard Tüllmann. "Das ist auch gut so. Sich nur wegen der Corona-Pandemie ein Haustier anzuschaffen, ist nicht richtig", sagte sie.

Solcherlei unverhoffte Tierliebe kommt der Bottroperin jedenfalls verdächtig vor. "Das muss schon etwas von Dauer sein, sonst lässt das Interesse ja doch nach, wenn die Corona-Krise irgendwann einmal vorüber ist, und die Tiere landen dann am Ende wieder bei uns im Tierheim", sagte sie. Daher sieht sie auch den Kauf von Haustieren über Internetplattformen kritisch. "Viele Leute, die sich jetzt zum Beispiel neue Haustiere über Ebay kaufen, wollen irgendwann dann nichts mehr von ihnen wissen", meint die Tierfreundin. Das Schicksal vieler solcher Tiere ist vorgezeichnet: Sie werden ausgesetzt oder kommen erst einmal in ein Tierheim.

Die Leute haben mehr Zeit für Meerschweinchen und Co.

Von einer steigenden Nachfrage in der Corona-Krise merken die Mitarbeiterinnen des Bottroper Tierheimes selbst aber nicht viel. "Das Interesse ist minimal größer, wenn überhaupt", sagt Hildgard Tüllmann. Allerdings hätten sich die Interessen merklich verschoben. "Zurzeit sind mehr Katzen als Hunde gefragt", erklärt die Vorsitzende. Das Interesse an Kleintieren wie Meerschweinchen, Mäusen und Kaninchen habe ebenfalls zugenommen. Bei den Kleintieren machen die Bottroper Tierfreunde sogar einen gegenläufigen Corona-Effekt aus: So landeten jetzt eher weniger Kleintiere im Tierheim. "Das liegt vermutlich daran, dass jetzt mehr Leute zu Hause sind und sich besser um sie kümmern können", meint die Vorsitzende.

Hildegard Tüllmann weiß das so gut, weil das Tierheim-Team trotz des Corona-Lockdowns weiterhin Tiere vermittelt. Dabei ist das Tierheim selbst mittlerweile schon seit dem 1. November geschlossen. "Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen schützen und auch unsere Kunden möglichst keiner zusätzlichen Ansteckungsgefahr aussetzen", begründet die Vorsitzende die vorübergehende Schließung. Deshalb gebe es für sie keinen unkontrollierten Zutritt zum Tierheim-Gelände. Das sei auch schon während der ersten Corona-Welle im vorigen Frühjahr so gewesen.

Bottroper Tierfreunde legen großen Wert auf Beratung

Einzeln dürfen die Kunden aber aufs Gelände. Tierfreunde, die sich ein neues Haustür aussuchen und an Ort und Stelle ansehen möchten, können mit den Tierheim-Mitarbeitern Termine vereinbaren. "Die Treffen finden dann unter strikter Beachtung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften statt", erklärt Hildegard Tüllmann. Hundefreunde können mit den Vierbeinern ihrer Wahl ruhig auch eine Weile spazieren gehen und ausprobieren, ob sie gut miteinander klar kommen. "Die Hunde können sie dann nach so einem Spaziergang an der Pforte wieder bei unseren Mitarbeitern abgeben", erklärte die Tiefreundin.

Bevor die Tierfreunde eines ihrer Tiere abgeben, achten auch sie darauf, dass Halter und Haustier zueinander passen. Die Mitarbeiterinnen des Tierheimes beraten ihre Kunden daher ausführlich und klären mit ihnen auch ab, ob die Voraussetzungen für die Haltung eines Haustieres erfüllt sind. "Wir fragen zum Beispiel nach, ob auch der Vermieter einverstanden ist", erklärt Hildegard Tüllmann. Längst nicht jeder Hund eigne sich für jede Wohnung. Für größere Hunde etwa seien Wohnungen in oberen Etagen nicht ideal. Auch klären die Tierfreunde ab, inwieweit die Kunden wegen berufsbedingter Abwesenheit welches Tier überhaupt halten sollten oder können.

Wegen der Corona-Schließung helfen sich die Tierfreunde bei dieser Beratung auch, indem sie ihren Kunden auf der Internetseite einen Selbstauskunftsbogen zum Herunterladen bereit stellen. "Das erleichtert uns die Arbeit und verkürzt die Beratungsgespräche ja auch", macht die Tierfreundin klar, auch das sei wegen der Corona-Risiken ja nicht unerheblich.

>>> Kontakt zum Tierheim

Trotz der Schließung des tierheimes sind die Tierfreunde weiterhin telefonisch unter der Telefonnummer 02041- 9 38 48 erreichbar. Das gilt nicht nur in Notfällen, sondern auch für Kunden, die sich für ein Tier interessieren. Auch sie können sich telefonisch (02041- 9 38 48) oder auch per Email info@tierheim-bottrop.com im Tierheim melden. Auch den ausgefüllten Selbstauskunftsbogen, der auf der Internetseite www.tierheim-bottrop.de zu finden ist, können sie per Mail zusenden.

Eine Abgabe von (futter-)Spenden ist am Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße kontaktlos möglich. Spender können diese vor das Tierheim-Tor auf eine überdachte Bank stellen. Die Tierheim-Mitarbeiter holen alles umgehend herein.