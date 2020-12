Nahverkehr Busse fahren in Bottrop auch an den Feiertagen

Bottrop Die Vestische bietet trotz Lockdown Mobilität auch an Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr an. Hier eine Übersicht.

Die Busse der Vestischen fahren mit wenigen Einschränkungen nach dem regulären Fahrplan. Zudem setzt das Nahverkehrsunternehmen seinen vorbereiteten Fahrplanwechsel zum 7. Januar um. Die seit dem 6. November ausgesetzten Nacht-Express-Busse bleiben weiterhin im Depot – mit einer Ausnahme: An Heiligabend fahren sie nach dem Ende des Tagesverkehrs von 18 bis etwa 21 Uhr.

Die Kunden-Center sind an Heiligabend geschlossen. An Silvester öffnen sie in Bottrop von 6.30 Uhr bis 13 Uhr. In den meisten Bussen ist der kontrollierte Vordereinstieg und Ticketkauf wieder möglich. Allerdings empfiehlt die Vestische, Fahrkarten möglichst kontaktlos über ihre App zu erwerben.

Der Fahrplan an Heiligabend

Heiligabend: Am 24. Dezember fahren die Busse der Vestischen nach dem Samstagsfahrplan. Der planmäßige Linienverkehr endet gegen 18 Uhr. Im Anschluss sorgen die Nacht-Expresse für Mobilität am Heiligabend. In Bottrop startet die NE-Linie 2 um 18.11 Uhr ab „ZOB Berliner-Platz“ in Richtung Recklinghausen Hauptbahnhof und verkehrt dann im Stundentakt bis 20.11 Uhr.

Von Bottrop nach Oberhausen gelangen Fahrgäste mit dem NE 21, den die Vestische in Kooperation mit der STOAG betreibt, jede Stunde zwischen 18.20 Uhr und 20.20 Uhr. Darüber hinaus verbindet der NE 18 die Bottroper Innenstadt mit den Stadtteilen Fuhlenbrock und Kirchhellen. Die Linie fährt an Heiligabend stündlich von 18.20 Uhr bis 20.20 Uhr. Vom Angebot des NE 19 profitieren zudem die Fahrgäste aus der „Boy“. Der NE 19 fährt stündlich von 18.20 Uhr bis 20.20 Uhr nach Gelsenkirchen/Buerer Straße.

Weitere Themen Rabatt-Gutscheine für die Bottroper City sind stark gefragt

Der Fahrplan am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag

1. und 2. Weihnachtstag: Am 25. Dezember verkehren alle Buslinien ab 10 Uhr nach dem Sonn-und Feiertagsfahrplan. Am 26. Dezember fahren alle Busse nach dem Sonn-und Feiertagsfahrplan.

Der Fahrplan zum Jahreswechsel

Silvester: Am 31. Dezember erfolgt bis etwa 22 Uhr der Linienbetrieb nach dem regulären Samstagsfahrplan. Neujahr: Am 1. Januar fahren die Busse der Vestischen ab 10 Uhr nach dem Sonn-und Feiertagsfahrplan.

Die Vestische appelliert an alle Fahrgäste, die bekannten Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen zu beherzigen. Die Ansteckungsgefahr im ÖPNV wird von Experten nach wie vor als gering bewertet. Vor allem die Maskenpflicht und das regelmäßige Lüften der Fahrzeuge durch das Öffnen der Türen sowie die leistungsstarken Klimaanlagen tragen zur Risikominimierung bei. Zudem werden die Busse regelmäßig und gründlichgereinigt.