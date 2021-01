CDU warnt wegen Coronakrise vor Zunahme von Kindesmissbrauch

Bottrop. Bottrops Landtagsabgeordnete Anette Bunse nimmt an Online-Debatte gegen Missbrauch teil. Organisator Radtke lud auch Minister Reul ein.

Die Bottroper CDU-Landtagsabgeordnete Anette Bunse nimmt an einer Oline-Veranstaltung der Union gegen Kindesmissbrauch teil. Organisator ist der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke aus Bochum. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul wird einer der Redner dieser Veranstaltung sein. Ihr Titel lautet: Null Toleranz gegen Kindesmissbrauch.

"Beim Thema sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch handelt es sich um ein häufig tabuisiertes Thema", meint EU-Abgeordneter Radtke. Dabei gehe es um ein Problem von erheblicher Tragweite. So zeigten Umfragen, dass jeder achte bis siebte Erwachsene angibt, in seiner Jugend sexuell missbraucht worden zu sein. "Dabei finden rund 75 Prozent der Fälle im Nahumfeld statt", betont Dennis Ratke. Experten sorgten sich daher, dass in der jetzigen Corona-Situation sexualisierte Gewalt weiter zunehmen werde.

Gespräch mit Kinderschützern und Polizei

Der CDU-Europaabgeordnete nimmt das zum Anlass, Kinderschutz-Organisationen, Opferverbände, Polizei- und Ermittlungsbehörden sowie alle interessierte Bürger aus dem Ruhrgebiet zu einem Gespräch einzuladen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Februar, ab 19 Uhr statt. an der Gesprächsrunde nehmen außer Minister Reul und Anette Bunse auch die CDU-Landtagsageordnete Christina Schulze-Föcking, die Europaabgeordnete Lena Düpont sowie Prof. Dr. Gaby Flößer teil. sie ist Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes NRW.

Im Mittelpunkt der Diskussion sollen folgende Fragen stehen: Welche Maßnahmen zur Vorbeugung bestehen derzeit und wie können diese erfolgreich in die Fläche getragen werden? Wie können Bürger die Ermittler bestmöglich bei der Aufklärung von Straftaten unterstützen? Was sind die langfristigen Konsequenzen für die Opfer und die Gesellschaft?

Interessierte können sich mit ihrer E-Mailadresse zu der Onlineveranstaltung unter https://bit.ly/3qV1b4R oder mittels Scan des QR-Codes registrieren.