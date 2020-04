Corona: Bottroper Grüne kritisieren Schulbeginn im Mai

Den Vorschlag der Bundesregierung die Schulen Anfang Mai für alle Kinder wieder zu öffnen, sehen die Bottroper Grünen „sehr kritisch“. Das teilt die Partei in einer Stellungnahme mit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch nicht einmal im Ansatz abzusehen, in welche Richtung sich die Corona-Pandemie in den nächsten Wochen entwickeln wird. „Heute schon den Bürgerinnen und Bürgern ein Datum in Aussicht zu stellen, bewerten wir äußerst kritisch.“ Stattdessen haben sie einige Punkte formuliert, die sie gern im Ältestenrat beraten würde.

Corona-NRW-NewsblogSo sei es aus Sicht der Grünen zwingend, dass sich die Schulverwaltung über den Zustand der Schulen in Sachen Hygiene überzeugt. Außerdem wollen die Grünen wissen, ob es möglich sei, an allen Bottroper Schulen Klassen mit höchstens Schülerinnen und Schülern zu beschulen.

Bottroper Grünen sehen zum Schulstart viele Fragezeichen

Weitere Fragen, die die Grünen-Fraktionschefin Andrea Swoboda beantwortet haben möchte. „Stehen entsprechende Mengen an Desinfektionsmitteln für alle Schüler und das Personal zur Verfügung, und ist die Abstandsregel einzuhalten, sowohl auf dem Schulweg als auch beim Betreten und beim Aufenthalt im Schulgebäude?“

Die Grünen wollten sicher sein, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur gefahrlos am Unterricht teilnehmen können, sondern auch die Schulwege entsprechend sicher seien. Gerade aber was den Unterricht an Grundschulen angeht, zeigen sich die bottroper Grünen skeptisch: Schüler der Grundschule die Abstandsregel einhalten zu lassen, halten wir für nahezu unmöglich.“

Grüne: Auch Lehrer brauchen entsprechende Schutzausrüstung

Eine weitere Forderung der Partei: Auch das Lehrpersonal brauche zum Wiederbeginn des Unterrichts entsprechende Ausrüstung wie Schutzmasken, Handschuhe und ausreichend Desinfektionsmittel.