Corona: Bottrop sperrt ab am ZOB und an der Halde Haniel

Nach den Sitzmöglichkeiten am Berliner Platz sperrt die Stadt auch die Aufgänge zum Busbahnhof ZOB sowie die Parkplätze der Halde Haniel. Am ZOB reagiert der Krisenstab auf wiederholte Verstöße gegen das Kontaktverbot. An der Halde will er Menschenansammlungen vermeiden. Trotz der Absage des Karfreitag-Kreuzweges mit Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck erwartet der Krisenstab über Ostern viele Besucher auf der Halde.

Nach der Überprüfung beliebter Treffpunkte in Bottrop hat die Stadt bereits die „Grafenmühle“ für den Zeitraum der Ostertage gesperrt. Die gastronomischen Betriebe müssen von Karfreitag bis Ostermontag schließen.

RAG sperrt auch Zechen-Parkplätze

Der Krisenstab der Stadt hat am Donnerstag zudem beschlossen, zwei weitere Ansammlungspunkte zu sperren. An der Halde Haniel werden die Parkplätze auf dem Bottroper Stadtgebiet bis einschließlich Ostermontag komplett abgesperrt. Die RAG wird in Absprache mit dem Krisenstab außerdem dafür sorgen, dass auch die Parkplätze von Prosper-Haniel „Schachtanlage“ auf dem RAG-Gelände dichtgemacht werden. Damit sollen starke Besucherströme auf dem Kreuzweg und weiteren Pfaden zur Halde vermieden werden. Im Laufe des Dienstags werden die Sperrungen aufgehoben.

Da bei Kontrollen festgestellt wurde, dass sich mehrere Personen trotz Kontaktverbots auf den Treppenaufgängen zum Busbahnhof ZOB aufhalten, werden diese ebenfalls bis einschließlich Ostermontag abgesperrt. An beiden Standorten bleiben Flucht- und Rettungswege weiterhin frei. Die Einhaltung dieser Sperrungen wird von den städtischen Ordnungsdiensten und der Polizei streng kontrolliert. Verstöße werden entsprechend mit einem Bußgeld geahndet.

