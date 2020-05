Corona: Bottroper Eltern klagen über Gefahren auf Schulwegen

Für die Kinder der Kirchhellener Gregorschule wird es auf ihrem Schulweg zwischen drängelnden und zu schnell fahrenden Autos jetzt noch gefährlicher als es ohnehin schon ist. Darauf machen besorgte Eltern um Nina Arnsmann aufmerksam. Vielen Autofahrern sei offensichtlich nicht klar, dass die Kinder wegen der Corona-Schutzregeln zurzeit in Etappen zur Schule gehen, erklärt die Schulpflegschaftsvorsitzende an der Kirchhellener Grundschule. Die Gefährdungen der Schulkinder nehmen daher noch weiter zu. Denn die Kraftfahrer rechneten zu den ungewohnten Schulzeiten nicht mit Schülern und nehmen kaum Rücksicht auf sie.

"Unsere Kinder gehen ja jetzt nicht nur wie sonst um halb Acht zur Schule, sondern auch um halb Elf", erklärt auch Ariane Ziegler. "Vor allem an den großen Straßen achten viele Autofahrer aber am späteren Vormittag noch weniger darauf, dass auch dann viele Kinder die Fahrbahnen überqueren. Viele denken ja offenbar, dass der Unterrichtsbeginn längst vorbei ist", sagt sie. Vor allem an der Bottroper Straße und der Rentforter Straße sei das so. Dabei seien viele Eltern an der Gregorschule ohnehin schon unzufrieden, weil sie von echter Achtsamkeit der Kraftfahrer auf die Schulkinder auch zum herkömmlichen Unterrichtsbeginn kaum etwas bemerken.

Nicht nur Schulfremde gefährden die Kinder

"Der Schulweg rund um die Schule ist schon zu normalen Zeiten, auch ohne Corona-Pandemie, ein großes Problem", betont Schulpflegschaftsvorsitzende Nina Arnsmann. Das sei trotz aller Versuche, die Menschen in der Corona-Krise zu sensibilisieren, momentan keineswegs besser geworden, da die Autofahrer weiterhin keine Rücksicht auf die Kinder nehmen. Beide Mütter machen klar, dass unter den Rücksichtslosen aber eben nicht nur schulfremde Autofahrer seien, sondern auch Eltern und Großeltern, die ihre Kinder und Enkelkinder zur Schule bringen.

Auch Schulleiter Gregor Fontein ist daher besorgt. Zu jedem Beginn eines Schuljahres mache er auf die Verkehrssituation aufmerksam und rate den Eltern, mit ihren Kindern den Schulweg einzuüben. Viele Eltern hätten das wenige Tage später offenbar schon wieder vergessen und bringen die Kinder mit dem Auto bis kurz vor den Schuleingang. Das gefährde aber die Kinder, die nicht mit dem Auto gebracht werden. "Leider erreicht man mit Elternbriefen gar nichts", bedauert Nina Arnsmann, und Schulleiter Fontein stimmt ihr zu.

Auch umliegende Straßen sind nicht sicher

Es kommen allerdings auch Schulkinder zu Fuß, mit Rollern oder Fahrrädern zur Gregorschule. Die Kinder gerieten jedoch wegen der rücksichtslosen Autofahrer in ein großes Verkehrschaos. "Immer wieder entstehen gefährliche Situationen. Es wird kein Abstand zu den Kindern gehalten, für sie wird am Übergang nicht gebremst", schildert Nina Arnsmann das Durcheinander, das täglich vor Unterrichtsbeginn auf der Gregorstraße herrscht. Auf den Fußwegen hielten Autofahrer, teils auch gegen die Fahrtrichtung, trotz Verbots an, um ihre Kinder aussteigen zu lassen.

Auch die umliegenden Straßen wie Burgstraße oder Wiedau seien als Schulwege nicht sicher genug, bedauern die Mütter. Dass die Gregorstraße als Fahrradstraße ausgeschildert sei, täusche für die kleinen Radfahrer eine Sicherheit vor, die es für sie gar nicht gebe. "Es gibt Autofahrer, die hupen die Kinder von der Straße", kritisiert Nina Arnsmann. Dabei dürfen die Kinder auf der Straße eigentlich ja auch nebeneinander fahren und Autofahrer müssen sich ans Höchsttempo 30 halten. "Viele wissen aber leider gar nicht, wie sie sich auf Fahrradstraßen verhalten müssen", bedauert Ariane Ziegler.

Eltern klagen seit Jahren immer wieder

>>> Eltern an der Gregorschule klagen immer wieder, dass die Wege zu der Kirchhellener Grundschule zu gefährlich seien. Vor fünf Jahren lud zum Beispiel die Kirchhellener SPD deshalb zu einer Bürgerversammlung ein.

Auch informelle Versuche, in einigem Abstand vom Schulgebäude Bringzonen einzurichten, um den Autoverkehr vom Schuleingang fernzuhalten gab es bereits.