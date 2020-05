Corona: Bottroper Schützen verlegen 100-Jahr-Fest auf 2021

Bottrop. Die Jubiläumsfeiern des BSV Eigen an Pfingsten fallen wegen der Coronakrise aus. Die Schützen feiern im nächsten Jahr unter dem Motto 100 plus 1.

Diesmal gibt es kein dreifaches „Gut Schuss“ aus vollen Kehlen zu hören. Das Schützenfest des BSV Eigen fällt aus und wird auf nächstes Jahr verschoben. Mit Vorfreude zählten die 150 Mitglieder der drei Kompanien die Tage rückwärts. An Pfingsten (30./ 31. Mai) sollte das Jubiläums- und Bundesschützenfest anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens über die Bühne gehen - traditionell auf der Festwiese und auf dem Parkplatz am Bahnhof Nord an der Brünerstraße. Aber die Corona- Pandemie machte dem Verein einen Strich durch die Rechnung.

Norbert Ahlmann hätte sich über einen krönenden Abschluss gefreut. „Ich wollte nach dem Schützenfest aufhören“, sagt der Vorsitzende lächelnd. Seit 50 Jahren ist er im Verein, davon 27 im Vorstand. Aus seinem Abschied wird erstmal nichts. Die Wahlen finden wegen Corona erst nächstes Jahr statt. Auch das Königspaar Schmitz (Ludger I. und Ellen II.) bleibt ein weiteres Jahr in Amt und Würden.

Jubiläumspins zeigen Ortsmarken aus dem Stadtteil

8000 Flyer und 200 Plakate sind im Vorfeld gedruckt worden. Nach der Absage sind sie ein Fall für die Mülltonne. 500 Jubiläumspins aus Metall, zum Anstecken an Jacke oder Uniform, hat der Verein anfertigen lassen. Darauf sind Gravuren mit Jahreszahlen „1920“, „100“, „2020“ und Silhouetten von Gebäuden aus dem Stadtteil zu sehen: Vereinslokal Cottage, Autotuner Brabus, Bunker am Eigener Markt sowie die Kirchen St. Pius und Liebfrauen. „Es soll das Panorama vom Eigen darstellen“, sagt Norbert Ahlmann.

Die Anstecker bleiben wohl vorerst als modisches Accessoire eine Rarität. Außerdem wurde die Vereinsfahne optisch aufgehübscht und restauriert. Das Schmuckstück bekommen im Jubiläumsjahr vermutlich nur wenige zu Gesicht. Neben den traditionellen Trophäen wie Krone, Zepter, Apfel, rechter und linker Flügel sollte diesmal zusätzlich eine Medaille aus Holz zum 100. Jubiläum den Vogel schmücken. Stattdessen erhält der Vogel noch ein Jahr Schonfrist.

Die Eigener Schützen lassen sich nicht unterkriegen

Ahlmann erläutert, was vonseiten des Vereins im Vorfeld organisatorisch geklärt werden musste. Die intensive Planung zum Jubiläum begann 2018. Zunächst wurde versucht, ein Zelt bei einem Verleiher für den gewünschten Zeitraum zu bekommen. Darum müsse man sich „frühzeitig kümmern“. Denn Ahlmann weiß aus Erfahrung, der Termin an Pfingsten ist bei anderen Veranstaltern „heiß begehrt“. Traditionell feierte der BSV Eigen an dem Wochenende seine Schützenfeste. Dazu kommen Anträge, die bei der Stadt Bottrop eingereicht werden. „Ungefähr zehn Abteilungen müssen angeschrieben werden“, sagt der Vorsitzende.

Auf der Bühne im Festzelt sollten etwa Schlagersängerin Ina Colada und DJ Stephan König für Partystimmung sorgen. „Leider ist das alles in die Hose gegangen“, sagt Ahlmann und nimmt die Situation so gut es geht mit Humor. Er bleibt optimistisch und sagt: „Es muss ja weitergehen.“ Waschechte Schützen lassen sich in der Pandemie nicht so einfach unterkriegen. Deswegen lautet das Motto für nächstes Jahr: „100 plus 1“. Der Nachholtermin des Festes steht schon fest und viele der Programmpunkte aus dem Jubiläumsjahr sollen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, übernommen werden. Ina Colada habe laut Schützenverein bereits ihre Zusage für den Auftritt gegeben.

Eintrittskarten für Party im Cottage bleiben gültig

>>> Am Pfingstfreitag (29. Mai) sollte die „70er, 80er, 90er-Party“ aus dem Cottage zum 100-jährigen Jubiläum des BSV Eigen im Festzelt an der Brünerstraße stattfinden. Auch diese Party wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Gekaufte Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

Das Schützenfest „100 plus 1“ vom BSV Eigen ist am 1. und 2. Mai 2021 geplant, die „70er, 80er, 90er-Party“ für den 30. April („Tanz in den Mai“). Mehr Infos gibt es unter www.bsv-bottrop-eigen.de