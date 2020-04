Corona: Bottroper Supermarktchef gibt Tipps zum Ostereinkauf

Die Tage vor Ostern gehören zu den umsatzstärksten im Einzelhandel. Vor allem an Gründonnerstag und Karsamstag knubbeln sich die Kunden in den Supermärkten, um ihre Vorräte für Ostern aufzufüllen und die Zutaten fürs Festmenü zu besorgen. In Corona-Zeiten ist das keine schöne Vorstellung. Die Supermarktbetreiber hoffen, dass die Menschen sich frühzeitig eindecken.

"Bei uns im Laden laufen schon seit 14 Tagen entsprechende Hinweise auf Ostern, verbunden mit der Bitte, frühzeitig einzukaufen, so dass kurz vorher vielleicht wirklich nur noch die frischen Sachen besorgt werden müssen", sagt Markus Triebe vom gleichnamigen Rewe-Markt an der Prosperstraße.

Wegen Coronoa dürfen in Bottrop nur 50 Kunden in den Laden

Denn selbstverständlich gelten auch zu Gründonnerstag und Karsamstag die strikten Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für die fünf Triebe-Märkte in Bottrop und der Region bedeutet das: "Wir lassen immer nur 50 Kunden gleichzeitig in den Laden."

Und es gilt auch hier die Einkaufswagenpflicht. Weil auch nur abgezählt 50 Wagen zur Verfügung stehen, habe das Personal auf diese Weise die Kontrolle darüber, wie viele Kunden aktuell im Laden seien, wirbt Triebe um Verständnis für diese Maßnahme. "Dahinter steckt kein Misstrauen gegenüber Kunden ohne Einkaufswagen, diese Maßnahme erleichtert uns aber das Einhalten der Vorschriften", erklärt Triebe.

Zu diesen Zeiten lohnt sich der Einkauf, sagt der Supermarktbetreiber

Der Supermarktbetreiber rechnet auch mit viel mehr potenziellen Kunden in diesem Jahr. Der Grund: Niemand kann zu Ostern verreisen und auch die meisten Restaurants haben geschlossen, bieten allenfalls einen Lieferdienst an. Das bedeutet, dass sich die Menschen größtenteils zu Hause verpflegen müssen und dafür zuvor entsprechend einkaufen müssen. Umso dringender der Appell, das rechtzeitig zu tun.

Doch zu welchen Zeiten ist es sinnvoll, in den Laden zu kommen, wenn man dem großen Ansturm entgehen möchte? Markus Triebe empfiehlt aus seiner Erfahrung der letzten Wochen entweder früh zu kommen oder nach 17 Uhr. "Wir hier haben bis 21 Uhr geöffnet."

Auch Kunden, die später kommen, sollen noch Toilettenpapier erhalten

Und die meisten Waren seien auch erhältlich. So sei der Engpass bei den Nudeln inzwischen behoben und auch Toilettenpapier ist da. Wobei: "Wir räumen es schon gar nicht mehr in die Regale, sondern verteilen es so." Außerdem räume man derzeit auch nicht die komplette Lieferung auf einmal aus dem Lager, sondern verteile es über den Tag. "Diejenigen, die später einkaufen, vielleicht weil sie vorher noch arbeiten waren, sollen schließlich auch etwas bekommen", sagt Triebe. Sein Tipp: Im Zweifel freundlich nachfragen, dann könne meist auch geholfen werden.

Zumal die Not bei einigen so groß noch nicht sein könne, sagt Triebe und schildert ein Erlebnis aus dem Markt. Zu dem Zeitpunkt war lediglich fünflagiges Papier im Sechserpack erhältlich. "Ein Kunde hat mich dann nach dem Preis gefragt. Und als er hörte, dass das Paket in dem Fall 1,99 Euro kostet, war es ihm zu teuer. Er hat es zurück gestellt."

Klassische Ostersüßigkeiten sind dieses Jahr nicht so stark gefragt

Was allerdings dieses Jahr zu Ostern gar nicht so gefragt sei, seien die Oster-Süßigkeiten, hat Triebe beobachtet. Auch das sei sicher auf die besondere Situation zurückzuführen. Die Menschen feierten daheim, gingen nicht hinaus und brauchten daher auch nicht die klassischen süßen Mitbringsel.

Stattdessen richtet sich Triebe auf einen Ansturm auf Grillfleisch ein, so das Wetter mitspielt. Das sei allerdings nichts Spezifisches zu Ostern, sondern eigentlich in jedem Jahr zu Beginn der Grillsaison zu beobachten. Dann steige auch die Nachfrage nach entsprechenden Saucen, weil die Kunden ihre Vorräte auffüllen müssten.

Spargelbauern öffnen rechtzeitig zu den Feiertagen ihre Verkaufsstände

Rechtzeitig zu Ostern haben die großen Spargelbauern ihre Verkaufsstände aufgebaut. Familie Beckmann hat neben dem Spargelhof an der Rentforter Straße die Stände am alten Spargelhof an der Hackfurthstraße und an der Münsterstraße/Zum Kletterpoth bereits geöffnet. Am Mittwoch werden die Höfe Umberg (Kirchhellen, Grafenwald, Fuhlenbrock) und Schmücker (Martinskirche) ihre Stände eröffen. Familie Borgmann Im Winkel in Feldhausen plant die ersten Verkäufe im Hofladen für das Osterwochenende.

Um den erwarteten Ansturm zu entzerren, öffnet der Discounter Netto seine Bottroper Filialen Mittwoch und Donnerstag bereits um 6.30 Uhr. Die Filiale an der Osterfelder Straße ist am Karsamstag zudem von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Oster-Wochenendangebote sind bereits ab Mittwoch zu haben.

Und auch der Wochenmarkt findet am Mittwoch sowie am Samstag unter den bekannten Vorschriften statt. Es dürfen nur Händler kommen, die Lebensmittel anbieten.