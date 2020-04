Corona: Chinesische Stadt spendet Schutzmasken nach Bottrop

Bottrop Die chinesische Stadt Foshan spendet 10.000 Atemschutzmasken an die Stadt Bottrop. OB Tischler nahm die Spende an, die Feuerwehr verteilt sie.

10.000 Atemschutzmasken hat die chinesische Industriestadt Foshan an die Stadt Bottrop gespendet. Oberbürgermeister Bernd Tischler hat die Spende am Mittwoch in Empfang genommen. Überbracht hatte sie Quiang Rong, Stellvertretender Generalsekretär der Chinesisch-Deutschen-Industrieallianz mit Sitz in Düsseldorf.

Zustande gekommen ist der Kontakt zu Foshan durch den internationalen Austausch zum Thema Klimawandel, bei dem die Stadt Bottrop durch Innovation City ein oft gefragter Ansprechpartner war. Man habe sehr von den Erfahrungen in Bottrop und im Ruhrgebiet lernen können und wolle nun in diesen ernsten Zeiten etwas zurückgeben, so Quiang Rong.

Bottrops Oberbürgermeister bedankt sich für die Spende

Bernd Tischler bedankte sich im Namen der Stadt für die Spende. „Diese Aktion ist für mich ein sehr schönes Beispiel für eine gute Idee, die die Beziehungen und die Solidarität auf internationaler Städteebene befördert“, so Tischler.

Es handelt sich bei der Spende um sogenannte MSN-Masken, die auch als Schutz bei Operationen vom medizinischen Personal getragen werden. Sie helfen vor allem dazu, dass die Träger nicht andere Personen infizieren.

Die Feuerwehr hat die Masken nun übernommen und wird sie nach Dringlichkeit weiter verteilen.