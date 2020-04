Corona in Bottrop: Die ersten Schultage verliefen problemlos

Der Leiter des Bottroper Krisenstabs, Paul Ketzer zieht ein positives Fazit der ersten beiden Schultage nach der Corona-Zwangspause. An den weiterführenden Schulen hat am Donnerstag der Unterricht für die Abschlussklassen begonnen. In einem ersten vorsichtigen Fazit am Freitagnachmittag zeigte sich Ketzer zufrieden. Die im Vorfeld beschlossenen Maßnahmen zeigten Wirkung.

Paul Ketzer Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Insgesamt haben an den beiden Tagen 1549 Schülerinnen und Schüler den Unterricht besucht, allein 512 waren am Berufskolleg. „Das zeigt noch einmal die Relation im Vergleich zu den übrigen Schulen.“ Aber auch dort habe alles funktioniert.

An den Eingängen ging es gesittet zu

Die Schulen haben vielfach ein Einbahnstraßensystem auf den Gängen eingeführt, außerdem haben die einzelnen Gruppen zeitversetzt mit dem Unterricht begonnen. „Alle Schulen haben berichtet, dass der Zugang zu den Gebäuden und das Ankommen absolut gesittet vonstatten ging“, berichtet Ketzer. Teilweise seien die Gruppen auch einzeln vom Lehrer abgeholt und in den entsprechenden Raum geführt worden. So seien auch Begegnungen auf den Fluren weitestgehend vermieden worden.

Auch aus den Bussen, im Vorfeld als möglicher Schwachpunkt identifiziert, seien der Stadt keine Probleme bekannt. Gleichwohl bleibe insbesondere der Einstieg ein „strukturelles Problem.“

Lehrerinnen, Lehrer und städtische Mitarbeiter haben viel Einsatz gezeigt

Die Einhaltung der Hygieneregeln habe funktioniert. In manchen Schulen, so Ketzer, habe der Unterricht mit dem Waschen der Hände begonnen - unter Einhaltung der Abstandsregeln. Es sei der Stadt als Schulträger auch gelungen, ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und Handtücher bereitzustellen.

Ausdrücklich lobt Ketzer das Verhalten der Schülerinnen und Schüler aber auch den Einsatz der Lehrkräfte, Mitarbeiter von Schulverwaltungsamt und der Mitarbeiter des städtischen Immobilienbereichs. Sie alle hätten in den vergangenen Tagen einen Beitrag geleistet. Umgekehrt hätten die Schulen aber auch die Stadt als Schulträger gelobt.

Stadt Bottrop will Erfahrungen sammeln und beim Öffnen der Grundschulen profitieren

Nun müsse man sehen, wie es weiter geht, wenn sukzessive mehr Schüler an die Schulen zurückkehren. Auch hier sie wieder das Berufskolleg am stärksten betroffen. Hier rechne man mit rund 300 zusätzlichen Schülern.

Die nun gemachten Erfahrungen will die Stadt sammeln und die Konzepte den Schulen – insbesondere auch den Grundschulen, die ja am 4. Mai wieder öffnen – zur Verfügung stellen, wohlwissend, dass einige Dinge dann angepasst werden müssen.