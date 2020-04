Corona in Bottrop: Familienberatung ist verstärkt gefragt

Es ist und bleibt eine Ausnahmesituation: Die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus; wirtschaftliche Nöte vielleicht durch Kurzarbeit; ungewohnte familiäre Nähe; Schulen und Kitas, die für die meisten Kinder noch geschlossen sind - diese Kombination birgt Stoff für kleine und große Konflikte. Das spüren auch die Beraterinnen beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Bottrop.

Für den Bereich der Familienberatung berichtet Geschäftsführerin Uta Oppermann: "Bedingt durch die Ausnahmesituation werden vermehrt Erstgespräche angefragt." Ein aktuelles Thema in den Familien sei vor allem der Umgang mit den Hausaufgaben. "Der Input der einzelnen Schulen, aber auch die technischen Möglichkeiten in den einzelnen Familien sind sehr unterschiedlich. Nicht zuletzt bringt der Lernstoff manche Eltern an Grenzen", so Oppermann. Hausaufgaben, Kinderbetreuung und womöglich Homeoffice gleichzeitig zu stemmen - vor allem Alleinerziehende stießen hier an ihre Belastungsgrenzen und suchten Rat.

Trennung ist ein Thema in der Beratung

Die fehlende gewohnte Tagesstruktur sowie wegfallende soziale Kontakte begünstigen Paar- oder Familienkonflikte, unterstreicht Opperman. Dementsprechend seien auch häufige Fragen: Wie können die Kinder beschäftigt werden? Wie organisieren wir das Zusammenleben in einer kleinen Wohnung? Was können wir mit Blick auf das Wohlergehen unsere Kinder tun, wenn wir uns trennen wollen?

Die Beraterinnen sind auch da, um Fragen von Kinder und Jugendlichen direkt zu beantworten. Etwa dazu, was sie tun können, wenn Eltern sich streiten. Oder wie sie beim Tod eines lieben Menschen mit ihrer Trauer umgehen können. "In der Corona-Zeit kommt ja noch hinzu, dass Beerdigungen nicht so ablaufen können wie normalerweise."

Die Skf-Geschäftsführerin weist aber auch darauf hin, dass bei allen familiären Belastungen das „in Familie sein“ mitunter auch als sehr stärkend empfunden werde: "Die aktuelle Situation bietet für Familien die Chance, gemeinsam mehr Zeit miteinander zu verbringen - ohne täglichen Termindruck."

Persönliche Gespräche in Ausnahmen möglich

Für Ratsuchende aller Konfessionen sind die Ansprechpartner vom SkF verlässlich da - allerdings ein wenig anders als vor der Corona-Krise. "Das meiste wird jetzt telefonisch gemacht oder online", sagt Oppermann. Manch Gespräch fordert aber die persönliche Begegnung, die ab sofort nur noch mit Mund-Nasen-Schutz auf Seiten von Mitarbeitern und Ratsuchenden stattfinden wird. "Wir haben die ehemalige Kapelle in unserem Haus so hergerichtet, dass dort in Ausnahmefällen eine persönliche Beratung stattfinden kann." Maximal fünf Personen haben unter der Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln dort Platz. Und auch auf dem Außengelände, im hauseigenen Garten, könne eine ungestörte "Beratung im Grünen" stattfinden. Umfasst werden davon auch die SkF-Themenbereiche Pflegefamilien, Vermittlung von familiären Bereitschaftspflegestellen, Schwangerschaftsberatung.

Die Kontaktaufnahme und zentrale Terminabsprache ist möglich per E-Mail an info@skf-bottrop.de oder telefonisch unter 02041 / 18663 - 0.

Tagesmütter betreuen täglich 30 bis 35 Kinder

Der SkF organisiert in Bottrop zudem die Kindertagespflege. Die ist auch zu Corona-Zeiten vonnöten, etwa bei Eltern in systemrelevanten Berufen.

Aktuell betreuen 34 Tagesmütter bzw. -väter täglich 30 bis 35 Kinder. Die Anzahl der Tagespflegepersonen richtet sich nach dem täglichen Bedarf an Betreuungsplätzen. Die umfangreiche tägliche Koordinierung übernehmen die SkF-Fachberaterinnen.

Alle Tagespflegepersonen - insgesamt sind es in Bottrop rund 100 - werden laut SkF zunächst weiterhin finanziert. Sofern eine Kindertagespflegeperson oder ein im Haushalt lebender Familienangehöriger nachweislich einer Corona-Risikogruppe angehört, sollen keine finanziellen Nachteile entstehen.