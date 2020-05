Corona in Bottrop: Hofkonzert bringt Senioren Abwechslung

Bottrop. Der Psychotherapeut und Hobbymusiker Jürgen Arimond will ältere Menschen in der schwierigen Zeit der Corona-Krise aufheitern. Und das klappt.

„Glückauf, der Steiger kommt“, schallte am Samstag über den Innenhof der Seniorenwohnanlage An der Kommende in Welheim. Angestimmt hatte die heimliche Hymne des Ruhrgebiets der Mülheimer Jürgen Arimond, der mit seiner Gitarre neben Mailiedern auch Songs der 60er bis 80er Jahre darbot. Die Lieder waren nicht speziell eingeübt, sondern kommen aus dem Repertoire seiner täglichen Abendkonzerte im Wendehammer seiner Wohnsiedlung, erläuterte der ehrenamtliche Hobbymusiker.

Bottroper Senioren lauschen dem Konzert vom Balkon aus

Der promovierte Psychotherapeut mit Praxis in Mülheim will mit seiner Musik Senioren in der schwierigen Zeit aufheitern. Beifall und laute „Bravo“-Rufe bestätigten, dass dieses Vorhaben gelungen ist. Die Bewohner der ASB-Wohnanlage mit Balkonen zum Innenhof konnten dem Konzert gemütlich von dort lauschen, die anderen Zuhörer machten es sich auf dem weitläufigen, idyllischen Innenhof mit den zahlreichen Sitzgelegenheiten mit Sicherheitsabstand bequem.

Mit Abstand zueinander lauschen die Seniorinnen und Senioren in Welheim dem Hofkonzert von Jürgen Arimond. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Weil die Senioren die Begegnungsstätte mit ihren zahlreichen regelmäßigen Angeboten wie Tanztee oder Bingo zur Zeit nicht nutzen können, wollten die Verantwortlichen „neue Wege gehen und etwas Anderes und Besonderes anbieten“, erklärte Lena Tissen, Assistentin der Geschäftsleitung. Man sei bislang weitgehend vom Virus verschont geblieben, besonders wohl auch, weil sich die Bewohnerinnen und Bewohner sehr diszipliniert verhalten hätten. Sie seien sicherlich alle froh über etwas Abwechslung, war sich Tissen sicher.

Geplant ist jede Woche ein neues Musikevent

Man versuche, möglichst jede Woche ein Musikevent anzubieten. Im April begann es mit einem Kirmesorgel-Konzert und einer Querflöten-Darbietung. An der Resonanz und den vielen Nachfragen habe man gemerkt, dass sich viele Senioren darüber gefreut hätten, berichtete Tissen.

Die Vorfreude war den Senioren auch anzumerken. Elisabeth Neumann fand es „eine gute Idee“, von der es nach Meinung von Heinz Suchanek „mehr geben müsse.“ Leider sei im Augenblick in der Anlage „tote Hose“, formulierte Gerda Waschke, da sei so ein Konzert „mal etwas Anderes.“ Die abwechslungsreiche Musik mit Mailiedern, rockigen Songs und Balladen von Neil Young bis Pink Floyd kam auch bei Wilma Heinen sehr gut an: „Super, wunderbar, das ist bislang das Beste“, war ihr begeisterter Kommentar.“ Christa Meins begrüßte die „schöne Abwechslung, man kommt ja sonst nirgendwo mehr hin.“

Heftige Regenschauer verkürzen das Hofkonzert

Leider machte das Wetter einen kleinen Strich durch die Rechnung. Immer wieder gingen besorgte Blicke zum dunkler werdenden Himmel. Die ersten leichten Tropfen bei „Über den Wolken“ von Reinhard Mey wurden noch tapfer ignoriert, aber der heftige Schauer und die dazu gehörige Kälte zwangen zur Verkürzung des Konzertes.

Arimond ist Mitglied der Band „Mondays on the Bachporch“, die schon bei Benefizkonzerten für den ASB Wünschewagen, der Menschen, die sich auf der Schlussetappe ihres Lebens befinden, langersehnte Wünsche erfüllt. Auch der Kontakt zur Bottroper Seniorenanlage kam über die Vermittlung von Peter Brill und Amelie Hecker vom Wünschewagen-Team zustande. Am kommenden Wochenende tritt Arimond in einer Essener Seniorenanlage auf.

>>> Anlage umfasst 46 Wohnungen

Die Seniorenwohnanlage des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) umfasst 46 Wohnungen, in denen die Bewohner selbstständig leben. Ein Pflegedienst steht über den ASB zur Verfügung, ebenso ein Einkaufsservice. Die angeschlossene Tagespflege und die Begegnungsstätte sind zur Zeit leider geschlossen.