Corona-Laufevent an Bottroper Gesamtschule wird erweitert

Bottrop. Beim 1. WBG Bottrop Digital Run haben gut 120 Schüler, Eltern, Lehrer gemeinsam über 600.000 Meter geschafft. Zweite Auflage ist schon in Planung

Beim 1. Digital Run der Willy-Brandt-Gesamtschule sind über 120 WBG-Schüler, Eltern und Lehrer an den Start gegangen und haben gemeinsam mehr als 600.000 Meter geschafft. Das und viele positive Rückmeldungen beflügeln die Organisatoren nicht nur zu einer Wiederholung der sportlichen Veranstaltung, bei der zwar jeder für sich alleine läuft, aber alle ein gemeinsames Ziel haben. Beim nächsten Mal sollen auch Radler aus der Schulgemeinde auf die Strecke gehen können.

Entwicklung des Digital Run an der WBG bekommt eine Eigendynamik

„Das Ganze bekommt eine kleine Eigendynamik“, freuen sich Sportlehrer Thomas Spieß und die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Bröker. „Es stellt uns zufrieden, dass die Schülerinnen und Schüler auf uns zukommen.“ Und nicht nur nach einer Wiederholung fragen, sondern auch Vorschläge machen. Etwa, neben den fünf Kilometern noch eine kürzere Distanz anzubieten. Oder eben eine Radstrecke einzubringen – als Alternative oder Zusatz. „Ein Schüler hat gemeint: Dann ist es wie ein Duathlon“, so Spieß.

Überhaupt geben die Rückmeldungen Rückenwind. So habe die junge, wettkampferprobte Triathlon-Hoffnung Tyler Smuda aus der siebten Klasse gesagt, er sei total glücklich über den Lauf gewesen. „So hatte auch er als Fast-Profi mal wieder ein Highlight“, sagt Spieß. Klar, dass Smuda mit unter 19 Minuten den Goldenen Schuh holte. Auf den hatte Digital-Run-Pate Timo Schaffeld (24), Triathlonweltmeister von 2018 in der AK 18/24, natürlich gerne verzichtet. Seine Zeit: knapp über 16 Minuten.

Nach den Sommerferien soll es die zweite Auflage geben

Auf der anderen Seite gab es aber auch Schüler, die nicht gedacht hätten, die Distanz überhaupt zu schaffen. Oder die Strecke spaziert sind. „Wir empfinden einen kollektiven Stolz“, betont Bröker. „Die Ergebnisse sind ebenso vielfältig wie die Schülerschaft auch.“

Der Goldene Schuh für die schnellste Laufzeit ging an Siebtklässler Tyler Smuda. Foto: Thomas Spieß / WBG

Die zweite Auflage soll nach den Sommerferien stattfinden. Darüber könnten dann auch die neuen Fünftklässler in die Schulgemeinde eingebunden werden - coronabedingt dürften die gewohnten größeren Schulveranstaltungen weiterhin ausfallen.

Mehr Schüler können erreicht werden

Schon in den kommenden Wochen werden mehr Schüler im Präsenzunterricht an der WBG sein als bis dato. „Dadurch erreichen wir auch mehr Schüler, um sie zum Mitmachen zu bewegen“, sagt Spieß. Beim nächsten Mal soll nämlich die 250-Teilnehmer-Marke geknackt werden. Durch die Erweiterung auf zwei Laufdistanzen plus Radstrecke sehen er und Kerstin Bröker gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen.

Die Ergebnisliste des 1. Laufs vom 16. Mai findet sich auf wbg-bottrop.de. Genutzt werden digitale Möglichkeiten wie Lauf-Apps, um die Teilnahme zu dokumentieren. Manche Zeiten sind anonym aufgeführt - diese Möglichkeit soll auch künftig bestehen bleiben. Schließlich soll das Ganze vor allem Spaß machen und kein Wettkampf sein.