Corona: Mensing darf Modegeschäft ab Montag nun doch öffnen

Das Bekleidungsgeschäft Mensing in der Bottroper Innenstadt darf in Kürze nun doch wieder öffnen. Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gab jetzt bekannt, dass in NRW alle Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen können. Die Erlaubnis gilt ab Montag. Allerdings müssen die Verkaufsflächen in den Geschäften auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzt werden.

Dafür hatte Mensing allerdings ohnehin schon gesorgt. Das Bekleidungsgeschäft stand Kundinnen und Kunden am vorigen Montag und auch am Dienstag vormittag offen. Das Geschäft war aber nur durch den Haupteingang an der Hansastraße zu betreten. Die obere Verkaufsetage war abgeriegelt. Kundinnen konnten nur einen Teil des Erdgeschosses betreten. Der Eingang an der Osterfelder Straße blieb verschlossen.

Bottroper Krisenstab musste Schließung anordnen

Die Unternehmensgruppe musste den Store auf Anordnung des Bottroper Corona-Krisenstabes aber wieder komplett schließen, weil für eine Öffnung noch die formale Erlaubnis der Landesregierung fehlte. Mensing-Sprecherin Sabine Büns hatte die Landesregierung nach dem Frühstart wegen dieser Unklarheit kritisiert. "Es ist schlichtweg eine Wettbewerbsverzerrung, dass Bekleidungsgeschäfte in anderen Bundesländern öffnen dürfen, und NRW das nicht erlaubt", sagte sie.

Auch Oberbürgermeister Bernd Tischler (SPD) hatte sich beim Land für eine Änderung der umstrittenen Regelung eingesetzt. Er bat in seinem Schreiben an Düsseldorf darum, dass auch größere Geschäfte kurzfristig wieder öffnen dürfen, wenn sie einen Teil ihrer Verkaufsfläche so weit absperren, dass sich die Kunden nur noch auf besagten 800 Quadratmetern aufhalten können. Tischler stellte am Mittwoch eine zeitnahe Klarstellung der Landesregierung in dieser Frage in Aussicht. Während NRW-Gesundheitsminister Karl Laumann (CDU) nach Medienberichten ein solches Entgegenkommen in der vorigen Woche noch abgelehnt hatte, machte Wirtschaftsminister Pinkwart dafür am Donnerstag den Weg frei.

Handelsverband warb um Erlaubnis für Textilhäuser

Auch Jan Gerd Borgmann hatte in einem WAZ-Gespräch für eine frühzeitige Öffnung des Bekleidungsgeschäftes geworben. Der Vorsitzende des Bottroper Einzelhandelsverbandes begründet das auch mit der Bedeutung des Bekleidungshauses für die Bottroper Innenstadt. Er sprach sich auch für eine schnelle Öffnung des Textilhauses C & A aus.