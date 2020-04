Corona: Neues Behandlungszentrum im Saalbau

Bottrop. Im Bottroper Saalbau hat die Kassenärztliche Vereinigung eine neue Anlaufstelle für Menschen mit begründetem Infektionsverdacht geschaffen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat im Saalbau ein neues Corona-Behandlungszentrum eingerichtet. In dem Zentrum am Droste-Hülshoff-Platz 4 sollen möglicherweise infizierte Menschen außerhalb der Praxen versorgt werden. Sie können es ohne vorherige Anmeldung aufsuchen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 13 Uhr.

Der Behandlungsbedarf wird eingeschätzt

Angesprochen sind Patienten, bei denen ein begründeter Infektionsverdacht vorliegt und die fieberhafte Erkältungssymptome oder Atemwegsbeschwerden aufweisen. Es werden dann Schwere der Infektion und der Behandlungsbedarf möglicher Begleiterkrankungen eingeschätzt. Es werden ebenfalls Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt. Auch eine stationäre Einweisung ist dort möglich.

Die bisherige medizinische Versorgung mit Arzneimitteln erfolgt weiterhin durch den behandelnden Haus- oder Facharzt.

Engagement der niedergelassenen Ärzte und Mitarbeiter

„Wir befinden uns in einer bewegenden Zeit, die uns alle auf vielen Ebenen vor besondere Herausforderungen stellt“, sagt Dr. Klaus Rembrink, Leiter der zuständigen KVWL-Bezirksstelle. „Umso bemerkenswerter ist das große Engagement, das die niedergelassenen Vertragsärztinnen und -ärzte, ihre Praxismitarbeiter sowie Angehörige anderer Heilberufe in diesen Krisenzeiten aufbringen. Ohne diese Bereitschaft wäre der Betrieb solcher Behandlungszentren nicht zu realisieren. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, allen voran die Ärztinnen und Ärzte des Ärztevereins Bottrop sowie die zuständigen Mitarbeiter der Stadt Bottrop.“