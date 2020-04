Corona: Pfarrei St. Cyriakus gibt Sonntag Mahlzeiten aus

Auch in Zeiten von Isolationsgeboten und Kontaktverboten will die Pfarrei St. Cyriakus weiter an ihrem Projekt Suppenzeit festhalten. Einmal im Monat treffen sich am Sonntag Menschen, um gemeinsam Mittag zu essen. Doch klar ist: Aktuell muss das Projekt anders aufgestellt werden.

Aus dem Grund hat das Kind nun einen neuen Namen bekommen. Anstatt zur Suppenzeit laden die Organisatoren ein zu „sonntags satt“. Hier können sich die Menschen eine Mahlzeit abholen. Denn selbstverständlich geht es nicht, dass man sich trifft und gemeinsam bei Tisch sitzt. Gemeindereferentin Christiane Hartung: „Dafür reicht der Platz in unserem Ladenlokal nicht, und selbst wenn es anders wäre, sind solche Zusammenkünfte schließlich verboten.“

Üblicherweise haben Gastro-Betriebe das Essen gespendet, jetzt zahlt die Gemeinde

Und trotzdem wolle man eben an dieser Tradition festhalten – wenn auch mit veränderten Vorzeichen. Am kommenden Sonntag können sich die Menschen ab 13 Uhr erstmals ihre Mahlzeit an der Cyriakuskirche abholen. Die Helfer öffnen einen Eingang und geben dort das Essen aus. „Zuhause muss es dann nur noch aufgewärmt werden, sagt Christiane Hartung.

Und noch etwas ist diesmal anders: Üblicherweise haben Gastronomen der Pfarrei das Essen für die Suppenzeit gespendet. „Jetzt bezahlen wir das Essen und unterstützen auf diese Weise die Betriebe“, so die Gemeindereferentin. Am kommenden Sonntag kocht das Café Kram für das Projekt. Und anstatt im Monatsrhythmus wie die Suppenzeit soll „sonntags satt“ alle 14 Tage stattfinden, so Christiane Hartung.