Corona: Polizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht

Bottrop. Buntes Bild am Busbahnhof ZOB: Masken in allen Formen und Farben waren am Morgen in den Bussen zu sehen. Seit heute gilt die Mundschutzpflicht.

Beamte der Einsatzhundertschaft der Polizei haben am Morgen am Busbahnhof ZOB und in der Fußgängerzone die Einhaltung der seit Montag geltenden Mundschutzpflicht überwacht, In den Bussen der Vestischen hatten sich fast alle Fahrgäste daran gehalten. Viele wunderten sich allerdings darüber, dass die einzigen Menschen ohne Mundschutz in den Bussen ausgerechnet die Fahrer waren.

Das hat seinen Grund in der Straßenverkehrsordnung. Sie enthält ein Vermummungsverbot für Fahrzeugführer. Darauf hat der Krisenstab noch einmal ausdrücklich hingewiesen: „Im Straßenverkehr ist das Verdecken des Gesichts von fahrzeugführenden Personen weiterhin untersagt . Der Krisenstab bezieht sich dabei auf die Gesetzgebung der in Deutschland geltenden Straßenverkehrsordnung. Dort heißt es im Paragraphen 23, Absatz 4: Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist.“

Was alles als Mundschutz dient

Der Busbetreiber Vestische hat nach eigenen Angaben mehrere tausend Stück Mundschutz für seine Mitarbeiter in Bussen, Betriebshöfen, Kundencentern und Werkstätten bestellt und wartet auf eine weitere Lieferung Anfang Mai.

Als Mund-Nasen-Bedeckung sind neben selbstgenähten Masken auch Schals, Tücher sowie Multifunktionstücher geeignet, hat der Krisenstab noch einmal klargestellt. „Medizinisch zertifizierter Mund-Nasen-Schutz sowie filtrierende Halbmasken (FFP2 und FFP3) sollten den Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen, der Pflege und dem Rettungsdienst vorbehalten sein.“ Erläutert werden die neuen Regeln und die verschiedenen Gesichtsschutzmöglichkeiten in einem Video mit Oberbürgermeister Bernd Tischler, der darin auf die Erstellanleitung zu selbstgefertigten Masken im städtischen Internetauftritt unter www.bottrop.de/coronavirus verweist.