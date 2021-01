Corona-Regeln: Stadt Bottrop wartet auf die Landesverordnung

Bottrop. In Berlin wurden neue Corona-Regeln beschlossen. Doch bevor sie vor Ort umgesetzt und kontrolliert werden können, muss noch einiges geschehen.

Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben am Dienstagabend in Berlin über neue Corona-Regeln beraten. Eine der Änderungen: Beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn müssen OP- oder sogenannte FFP2-Masken getragen werden, so der Beschluss der Runde. Die böten dem Träger selbst und anderen mehr Schutz von Ansteckungen. Doch wann diese Regel greift und vor Ort auch durchgesetzt werden kann, das sei noch unklar.

Denn bevor die Stadt hier kontrollieren und eingreifen kann, muss das Land NRW erst eine entsprechende Verordnung erlassen. Die aber liege derzeit noch nicht vor, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken. Allerdings bietet erst diese Verordnung die Grundlage, für das weitere Vorgehen auf städtischer Ebene. Denn die Absprachen der Berliner Runde sind nicht verbindlich, die Länder entscheiden - wie ja schon häufiger in der Vergangenheit - wie und welche Beschlüsse sie umsetzen.

Viele Bottroper scheinen schon mit FFP2- oder OP-Masken ausgestattet zu sein

Auf Grundlage dieser Landesverordnung werde die Stadt dann eine Allgemeinverfügung erlassen, die dann auch rechtlich bindend ist, erläutert Pläsken das weitere Vorgehen. Bis diese neue Verordnung in Kraft tritt, gelte nach wie vor die jetzt bestehende, sagt der Stadtsprecher - also reicht bis dahin beispielsweise für den Supermarktbesuch die Alltagsmaske aus.

Allerdings scheinen sich die Bottroper auf die Verschärfung der Regeln vorbereitet zu haben. Ein kurzer Besuch im Supermarkt zeigt nämlich, dass viele Kunden augenscheinlich schon mit FFP2- oder OP-Masken ausgerüstet sind und sie während ihres Einkaufs tragen.

