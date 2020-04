Corona: So beerdigt ein Bestatter in Bottrop Covid-19-Tote

Der Tod eines lieben Familienangehörigen, einer nahen Freundin oder eines Freundes macht Trauernde sehr betroffen, weiß Bestatter Rüdiger Lehr. "Doch wenn jemand an einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist, kommen zu der Trauer noch weitere Probleme hinzu. Die Hinterbliebenenen können dann ja auch nicht mehr persönlich Abschied nehmen", sagt der Bottroper. Sonst liegen Verstorbene auf Wunsch der Angehörigen dazu einige Tage im offenen Sarg in einem Aufbahrungsraum des Beerdigungsinstitutes oder in einer Friedhofshalle. Sie werden vorher geschminkt und eingekleidet. Doch bei Corona-Toten ist das nicht erlaubt.

Die Trauerhallen auf den Bottroper Friedhöfen sind wegen der Coronakrise ohnehin generell geschlossen, teilte der Corona-Krisenstab bereits mit. Verabschieden können sich die Angehörigen von Verstorbenen, die nicht an Covid-19 erkrankt waren, danach zwar weiterhin, doch die Aufbahrungsräume dürfen immer nur zwei bis drei Menschen gleichzeitig betreten. "Ein Seelenamt ist jetzt nicht mehr möglich", sagt der Bestatter. Trauerfeiern unter freiem Himmel können aber stattfinden. Für sie gelten strikte Regeln und sie sollten möglichst im engsten Familienkreis bleiben. "Je weniger Menschen daran teilnehmen, um so besser ist es", erklärt der Inhaber des Omega-Bestattungshauses.

Bestatter müssen Listen mit Namen der Trauergäste führen

Die Trauergäste sollten die Abstandsregeln befolgen, auch schon auf dem Weg zur Grabstätte. Außerdem müssen Bestatter bei den Beerdigungen eine Liste mit den Namen der Trauergäste führen. "So weiß das Gesundheitsamt im Fall einer zunächst unerkannten Infektion mit dem Coronavirus schneller, wer mit wem Kontakt hatte", erklärt der Bottroper. Auch Adressen und Telefonnummern werden vermerkt. Auf das sonst übliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen nach der Bestattung müssen die Angehörigen zurzeit verzichten. "Dabei finden Trauergäste gerade dabei oft noch ein wenig Trost", findet der Bestatter. Doch auch die Cafés sind in der Coronakrise geschlossen. So schwer das alles für Trauernde auch ist, der Bestatter stellt fest: "Die Angehörigen sind sehr verständnisvoll".

Das Institut von Rüdiger Lehr hat bisher drei Menschen beerdigt, die an dem Coronavirus gestorben sind; zwei davon in Bottrop. Das ist für die Mitarbeiter des Bestatters eine zusätzliche Herausforderung. Denn auch sie müssen sich im Umgang mit den Toten dann besonders schützen. So tragen sie Hauben zum Schutz der Haare sowie über ihrer langärmeligen flüssigkeitsundurchlässigen Schutzkleidung zusätzlich eine Schürze, und sie ziehen sich zwei Paar Schutzhandschuhe über. "Solche Schutzregeln gelten generell für den Umgang mit infektiösen Toten. Sie gab es ja auch schon vor der Corona-Krise, zum Beispiel wenn sie an Hepatitis C erkrankt waren", erklärt Rüdiger Lehr.

Auch den Corona-Toten wird ein Mundschutz aufgelegt

Nicht nur die Bestatter tragen Masken, auch den Toten wird ein Mundschutz aufgelegt, der vorher in Desinfektionsmitteln getränkt wird. Die Bestatter benetzen einen an dem Coronavirus Verstorbenen komplett mit Desinfektionsmitteln und legen ihn dann vorsichtig in einen Body-Bag - eine Bergungshülle. Der Body-Bag wird von außen ebenfalls noch einmal mit Desinfektionsmitteln behandelt. Den Sarg kleiden die Bestatter mit Leinentüchern aus, bevor die den Toten in dem geschlossenen Body-Bag pietätvoll darin einbetten. Auch den Sarg behandeln sie von außen mit Desinfektionsmitteln und bringen daran Hinweise an, dass sich darin ein infektiöser Verstorbener befindet. Die Bestatter richten sich dabei zum Schutz ihrer Mitarbeiter und der Trauernden nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes für den Umgang mit Sars-CoV-2-Verstorbenen.

Rüdiger Lehr treibt aber viel mehr noch die Situation um, in der sich gerade Hinterbliebene von Verstorbenen befinden, die an Covid-19 erkrankt waren. Denn die Angehörigen können ja nicht nur vor der Beerdigung nicht persönlich Abschied nehmen, sie konnten in der Regel ihre erkrankten Familienangehörigen oder Freunde ja auch schon während der Behandlungszeit nicht mehr sehen.