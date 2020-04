Corona: So halten sich Kirchhellener Gastronomen über Wasser

„Wir hoffen, dass die Corona-Krise schnell vorbei geht.“ Attanassios Labrakakis, Chef des El Greco in Grafenwald, spricht damit nicht nur allen Gastronomen aus der Seele. Ende November letzten Jahres eröffnete er seinen griechischen Imbiss an der Bottroper Straße 161, nur wenige Meter von der Hegestraße entfernt, wo er 13 Jahre die hungrigen Kunden mit seinen Gerichten satt und glücklich machte. Doch derzeit ist alles anders als früher.

Attanassios Labrakakis vom El Greco – hier ist insbesondere am Wochenende die Nachfrage groß, etwa nach Gyros. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Es ist Samstag, kurz vor 18 Uhr. Im Gastraum des El Greco sind alle Tische frei. Seine Mitarbeiterinnen hinter der Theke haben trotzdem alle Hände voll zu tun. Zwei Telefone sind im Dauereinsatz. Die Bestellungen gehen geschätzt im Minutentakt ein. Auf den Zetteln werden die Nummern der Gerichte notiert: Pommes, Currywurst, Schnitzel oder Pizza. Und Gyros schmeckt sowieso immer. Alles wird frisch zubereitet.

Viele Bottroper halten ihrem Stammlokal auch in Corona-Zeiten die Treue

Hygienisch verpackt landen die Gerichte in den hellblau-weißen Tüten. Die Kunden warten draußen am Fensterverkauf oder im Biergarten. Viele halten dem El Greco in diesen Zeiten die Treue. „Das Wochenende ist das Hauptgeschäft“, sagt Labrakakis. Davon lässt sich aber nur ein Teil der Kosten decken. In der Woche ist bei den Umsatzzahlen noch reichlich Luft nach oben. Man kann bei ihm die Gerichte telefonisch bestellen und selber abholen oder sich von 17 bis 21 Uhr nach Hause liefern lassen. El Greco ist täglich geöffnet.

Nach dem Umzug von der Hegestraße haben er und seine Frau Theopoula Gkougkougianni das Innenleben des vorherigen Restaurants komplett umgebaut und renoviert. Das Geschäft lief erfolgreich. Bis zum Ausbruch der Pandemie und der darauf folgenden Verordnungen.

Im Restaurant Fratelli spricht der Chef vom „Existenzkampf“ wegen Corona

Andere Gastronomie, die gleichen Sorgen: Giuliano Menn, Chef vom Restaurant Fratelli an der Hauptstraße in Kirchhellen, spricht von „Existenzkampf“ und „schlaflosen Nächten“. Zugleich lobt er das Gemeinschaftsgefühl im Dorf. „Hier unterstützt jeder jeden.“ Man sei in Kirchhellen „heimisch geworden“ und „fühle sich wie Zuhause“.

Gerne erinnert er sich an die Zeit nach der Neueröffnung im September letzten Jahres zurück. Volle Bücher mit Reservierungen, kaum ein freier Platz an den Tischen im Lokal und auf der Außenterrasse. „September und Oktober waren super“, sagt er. Im Spätherbst spielte das Wetter mit, die Kirchhellener genossen die frisch zubereiteten Gerichte der kalabrischen Küche.

Im Frühling läuft das Geschäft in der Gastronomie traditionell wieder an

Es folgte die dunkle Jahreszeit. „Wir haben planmäßig mit weniger Kunden gerechnet“, sagt Menn. Anfang März habe es einen kleinen Aufschwung gegeben. Mit der Ausbreitung des Coronavirus kam dann „ein kompletter Abbruch“ der positiven Entwicklung.

Auf den ersten Blick wirkt das Restaurant Fratelli als würden jeden Moment die ersten Gäste erscheinen. Die Tische sind mit Teller, Besteck und Servietten eingedeckt. Salz- und Pfefferstreuer stehen griffbereit in Reih und Glied. Das Frühjahrsgeschäft steht diesmal vor der Tür – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gäste nutzen den Abholservice (Lieferservice) jeweils Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr und warten auf ihre Bestellungen.

Pizza aus dem Steinofen ist bei den Kunden der Renner

Eigentlich hätte man jetzt „eine volle Bude“, sagt Giuliano Menn. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb wird in Corona-Zeiten eine kleinere Speisekarte mit Pasta, Salaten und Pizza angeboten. „Pizza ist bei den Kunden der absolute Renner“, sagt er und schwärmt vom Herzstück des Restaurants: dem Steinofen.