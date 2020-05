Corona: Stadt Bottrop bietet Parteien Halle für Tagungen an

Bottrop. In der Dieter-Renz-Sporthalle können ab Juni auch Vertreterversammlungen für die Kommunalwahlen stattfinden. So viele Personen haben darin Platz.

Die Dieter-Renz-Halle wird wegen der Corona-Pandemie als Tagungsstätte für den Stadtrat eingerichtet. Denn darin können die mehr als 50 Ratsmitglieder die wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nötigen Abstandsregeln einhalten. Darüber hinaus können ab Juni auch Parteien die Sporthalle für ihre Vertreterversammlungen vor der Kommunalwahl nutzen.

Das hat die Stadtverwaltung nun in einem Brief an alle im Rat vertretenen Parteien angeboten. Die Dieter-Renz-Halle werde zurzeit mit einigem Aufwand ohnehin so für die geplanten Ratssitzungen hergerichtet, dass die wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus wichtigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Sobald die Mitarbeiter der Stadt damit fertig seien, können in der Sporthalle dann auch bis zu 80 Personen unter Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes zu Parteiversammlungen zusammenkommen.

OB Tischler sagte Hilfe bei der Raumsuche zu

Oberbürgermeister Bernd Tischler hatte den Parteien zuvor in einem Schreiben an den Ältestenrat Hilfe bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten zur Vorbereitung der Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahlen zugesagt. Tischler brachte dabei sowohl Schulaulen als auch Turnhallen ins Gespräch. Er reagierte damit auf Klagen einiger Parteien, dass ihnen wegen fehlender Versammlungsmöglichkeiten bei der Vorbereitung auf die Kommunalwahl die Zeit davon laufe.

Die Bottroper Linkspartei zum Beispiel forderte daher eine Verschiebung der Kommunalwahl. Die Landesregierung hält jedoch an dem Wahltermin am 13. September fest. Die Parteien haben danach formal bis zum 16. Juli Zeit, ihre Wahlvorschläge einzureichen. Die Stadtverwaltung rät jedoch dazu, die Kandidatenaufstellung nach Möglichkeit schon im Juni abzuschließen, damit noch ausreichend Zeit für eventuelle Nachbesserungen bleibt.

Parteien können die Dieter-Renz-Halle ab dem 2. Juni über den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb zu folgenden Zeiten buchen: Montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 22 Uhr sowie samstags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr.