Corona: Bottrop sperrt Sitzmöglichkeiten am Berliner Platz

Bottrop . Die Stadt hat am Donnerstag die Bänke und Sitzgelegenheiten am Berliner Platz gesperrt und kündigt Kontrollen im Ausflugsverkehr an.

Die Stadt hat alle Sitzgelegenheiten am Berliner Platz abgesperrt. Zudem hängen überall in der Innenstadt große Plakate, die auf die Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion hinweisen. Am Wochenende sollen sie auch im Stadtgarten, an der Grafenmühle und in der Heide hängen.

Die Absperrungen am Berliner Platz begründet Stadt-Sprecher Anderas Pläsken nicht nur damit, dass dort insbesondere das Versammlungsverbot und die Abstandsregelungen nicht eingehalten worden seien. Der Kaufland am Berliner Platz habe zudem neben den Wochenmärkten eine zentrale Funktion für die Versorgung der Bürger mit Lebensmitteln. Deshalb müsse für die Käufer eine Schneise frei gehalten werden. Drittens sei der Berliner Platz ein „Hot Spot“ für die Trinkerszene. Auch der eigens für die Szene gebaute Unterstand am Abgang zum Berliner Platz ist jetzt gesperrt.

Kontrollen im Stadtgarten

Mit Blick auf den erwarteten Ausflugsverkehr am Wochenende mit Frühlingstemperaturen kündigt die Stadt etwa für den Stadtgarten verstärkte Kontrollen des Ordnungsdienstes, aber auch des Fachbereichs Grün an, um die Einhaltung der Corona-Verhaltensregeln zu überprüfen.

Dasselbe kündigt der Regionalverband Ruhr (RVR) an für die Kirchheller Heide rund um Heide- und Heidhofsee, sagt RVR-Sprecher Jens Hapke: „Natürlich werden wir das im Auge behalten.“ Bis jetzt berichtet Revierförster Werner Meemken allerdings weitgehend von „vorbildlichem Verhalten“ der Ausflügler: „Die Leute halten Abstand und kommen nicht in großen Gruppen. Unsere Ranger haben bisher selten eingreifen müssen.“

Möge das so bleiben, vor allem über die Osterfeiertage, sagt Hapke und erinnert an das Picknick- und Grillverbot zur Bekämpfung des Virus.

Der RVR hat den Tetraeder gesperrt, weil sich dort die Abstandsregeln schlechterdings kaum einhalten lassen. Die Halde selbst bleibt allerdings zugänglich und sei ein idealer Ort für einen Wochenendspaziergang, sagt der Stadt-Sprecher: „Da kann man sich wunderbar auf der Fläche verteilen.“

https://interaktiv.waz.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio