Corona-Tests in Bottroper Tanzschule nachgefragt

Bottrop Am Wochenende hat Thomas Schulz dort erste Abstriche vorgenommen. Erst im Mai hat der Bottroper sein Unternehmen Med-San gegründet.

Die Firma ist jung, die von ihr betriebene Sars-CoV-2-Teststation noch jünger. Seit Samstag führt Thomas Schulz in der Tanzschule von Peter Frank Corona-Tests durch. An vier Tagen pro Woche könne sich alle, die Gewissheit haben möchten, Abstiche durchführen lassen. Bereits nach einer Viertelstunde erfahren sie dann, ob sie das Virus haben oder nicht. Nach der Premiere am Samstag waren am Montag in der ersten Stunde nach Öffnung bereits sechs Testwillige in der umfunktionierten Tanzschule. "Dafür, dass wir bisher so gut wie keine Werbung gemacht haben, können wir eigentlich zufrieden sein", sagt Thomas Schulz. Aber die Bottroper Infektionszahlen sind ja auch weiter hoch.

Schwerpunkte: Sanitätsdienst und Erste Hilfe

Es ist die Med-San GmbH, die diese Tests durchführt. Ein Unternehmen, das der Bottroper Thomas Schulz im Mai vergangenen Jahres gegründet hat - mit Sitz im sächsischen Meerane. Aber bald soll Bottrop als zweiter Firmensitz dazu kommen, sagt Schulz. Dafür sei er zurzeit auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Aktiv ist Med-San in den Bereichen Sanitätsdienst, der Durchführung von Lehrgängen und Schulungen im Bereich der Ersten Hilfe aber auch des vorbeugenden Brandschutzes.

Als Schulz in Bottrop Räumlichkeiten für seine Schnellteststation suchte, sei ihm der alte Kontakt zu Peter Frank zu Gute gekommen. Vor 30 Jahren lernte er dort nicht nur Tanzen, sondern auch seine erste Freundin und heutige Ehefrau kennen. Die Räume an der Hans-Sachs-Straße sind ideal, weil groß und gut durchlüftet. Die meisten anderen Geschäftsfelder bei Med-San ruhen zurzeit mehr oder weniger. "Erste-Hilfe-Kurse dürfen zwar stattfinden, aber die meisten Firmen sind da gerade sehr zurückhaltend, was ich gut verstehe", sagt Schulz.

Infizierung im Krankenhaus

. Es sei zwar das gewesen, was man als milden Verlauf der Krankheit bezeichnet, aber selbst der sei langwierig und sehr strapaziös gewesen, so Peter Frank. Zurzeit sei er noch in der Erholungsphase.

Aus dem Hobby einen Beruf gemacht

Dass Thomas Schulz einmal ein Unternehmen wie Med-San gründen würde, hat sich der studierte Maschinenbauer noch vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Allerdings hat der 46-Jährige lange im Erste-Hilfe- und Sanitätsdienstbereich ehrenamtlich gearbeitet, unter andrem beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Als dann eine berufliche Neuorientierung anstand, sei die Gründung einer Firma in diesem Schwerpunktbereich aus einmal immer realistischer geworden. "Am Ende habe ich aus meinem langjährigen Hobby doch noch einen Beruf gemacht", sagt Thomas Schulz.

Info

Die Corona-Tests durch Med-San finden zunächst montags, mittwochs und freitags, 12 bis 16 und samstags von 12-14 Uhr in der Tanzschule von Peter Frank statt. Hans-Sachs-Straße 15, 46236 Bottrop. Kosten pro Test: 28,90 Euro. Info: Tel.: 0800-4624500 (kostenfei). Mehr zum Pandemie-Geschehen in Bottrop auf .