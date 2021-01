Corona: Weitere Gottesdienste in Bottrop sind abgesagt

Impfstart verschoben. Das Impfzentrum am Südring öffnet erst am 8. Februar. Ab Montag 8 Uhr können Termine vereinbart werden.

Bottrop - Nach der Lockdown-Verlängerung haben St. Joseph und das Jugendkloster alle Messen bis 14. Februar abgesagt. Impfanmeldung startet.

Die Gemeinde St. Joseph und das Jugendkloster in Kirchhellen haben als Reaktion auf die Lockdown-Verlängerung alle Gottesdienste bis zum 14. Februar abgesagt. Zwei Gemeinden wollen darüber am Dienstag entscheiden. Trotz des aktuellen Impfstoffmangels startet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Montag um 8 Uhr mit der Vergabe von Terminen im Impfzentrum am Südring.

Der Krisenstab von St. Joseph Bottrop hat beschlossen, bis zum 14. Februar keine Präsenzgottesdienste abzuhalten. Die Kirchen sind aber sonntags für persönliche Gebete geöffnet. Auch die Erstkommunion hat St. Joseph jetzt verschoben. Begründung: Die Coronabeschränkungen machten es zur Zeit unmöglich, Kommunionunterricht abzuhalten. Die Erstkommunionfeiern in St. Joseph, Liebfrauen und St. Johannes sollen nun vom 4. bis zum 19. September stattfinden.

Weitere Entscheidungen am Dienstag

Die Gemeinden St. Cyriakus und St. Johannes in Kirchhellen haben über die Absage an Präsenzgottesdienste bis zum 31. Januar hinaus noch keine Entscheidung für die Zeit danach getroffen. Der Krisenstab von St. Cyriakus trifft sich am Dienstag zu einer Videokonferenz, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Auch die katholischen Gemeinden m Dekanat Dorsten des Bistums Münster beraten am Dienstag über den Umgang mit Präsenzgottesdiensten, sagt Christoph Potowski, Pfarrer von St. Johannes in Kirchhellen. Er hofft bis dahin auf eine Entscheidungshilfe vom Bistum Münster.

Impfterminvergabe startet am Montag

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) beginnt am Montag ab 8 Uhr mit der Vergabe von Impfterminen an Bottroper, die älter als 80 Jahre sind, obwohl das Impfentrum am Südring wegen der aktuellen Impfstoffknappheit erst am 8. Februar öffnet. impfberechtigte Bürger können online unter www.116117.de einen Termin vereinbaren. Zudem gibt es eine telefonische Terminvergabe unter den kostenfreien Telefonnummern 116 117 sowie 0800 116 117 02. Die KV weist darauf hin, dass der verzögerte Start in den Impfzentren auch Auswirkungen auf die Zahl verfügbarer Impftermine haben wird. Wie viele Termine angeboten werden können, hänge direkt von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab.

In Abstimmung mit dem Krisenstab hat die Stadt zusätzlich eine Hotline rund um das Impfzentrum am Südring 79 eingerichtet. Ab Montag, 1. Februar, können Bottroperinnen und Bottroper die Hotline 02041/37 23 80 unter der Woche von 9 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr erreichen.