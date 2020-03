Coronavirus: Bottrop meldet jetzt sieben bestätigte Fälle

Das Institut für Virologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf betreibt ein Labor in dem Proben auf Corona / Covid-19 getestet werden.

Bottrop Bottrop hat jetzt den siebten bestätigten Fall von Coronavirus. Das meldet die Bezirksregierung. Der Krisenstab berät über weitere Regelungen.

Bottrop. Die Zahl der Corona-Infizierten in Bottrop erhöht sich weiter. Jetzt sind sieben Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt bestätigt. Das teilte die Bezirksregierung Münster am vormittag mit.

Der Bottroper Krisenstab wird sich in Kürze damit befassen, welche Dienstleistungen die Stadtverwaltung in der nächsten Zeit für die Bürger noch erbringen kann. Regelungen für Schulen, Kindergärten und öffentliche Einrichtungen wurden getroffen. Auch die Gründungssitzung des neuen Jugendparlamentes wird vorerst verschoben.

Auskunft über den Umgang mit der Corona-Krise erhalten die Bürger auch über die Internetseite der Stadt unter www.bottrop.de