Coronavirus: Bottrop schließt besucherstarke Einrichtungen

Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, Kitas und Schulen sind ab Montag geschlossen, und nun hat der Krisenstab der Stadt Bottrop am Samstag eine neue Maßnahme beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus in Bottrop weiter zu verhindern: Ab Montag (16. März) bleiben einige städtische Einrichtungen bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Es sind Einrichtungen, in denen typischerweise viele Besucher aufeinander treffen.

Kinderferienzirkus in Bottrop ist abgesagt

Und zwar werden alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit geschlossen, von städtischen sowie von freien Trägern. Vorerst nicht mehr durch die Stadt rollt deshalb auch das Spielmobil „Rollmobs“. Der beliebte Kinderferienzirkus, der traditionellerweise in den Osterferien in Kirchhellen geplant war und dessen Plätze wie immer begehrt waren, ist abgesagt.

Ebenso bleibt die Volkshochschule samt aller Außenstellen geschlossen, die VHS-Kurse werden ausgesetzt. Zudem wird die Lebendige Bibliothek mit ihren Außenstellen dicht gemacht. Das gleiche gilt für städtische Sportanlagen und Bäder, die Musikschule und die Kulturwerkstatt. Wie im Fall der VHS werden auch die Kurse und Unterrichtsstunden von Musikschule und Kulturwerkstatt ausgesetzt. Keine Besuche sind außerdem mehr im Josef Albers Museum Quadrat möglich.

Die Schließungen gelten zunächst bis zum 19. April.

Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten

Bereits seit Freitag ist klar, dass es ab kommenden Montag in den Kitas und Schulen nur noch Notgruppen für Kinder gibt, deren Eltern in systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten. Zu diesen Berufsgruppen zählen der Kranken- und Pflegebereich (wie Altenpfleger, Krankenpfleger, Ärzte, Apotheker, Krankentransporte); der Bereich Sicherheit und Ordnung (Polizisten, Feuerwehrleute, Justizvollzugsbeamte) sowie andere wichtige Bereiche der öffentlichen Infrastruktur (wie Mitarbeiter des Gesundheitsamts).

In den Schulen steht zudem zum Übergang am Montag und Dienstag noch Lehrpersonal zur Betreuung zur Verfügung, um Eltern, die nicht zu den aufgezählten systemrelevanten Gruppen zählen, etwas Zeit zur Organisation zu geben.

Info-Telefon der Stadt Bottrop ist jetzt auch am Wochenende erreichbar

Den Verantwortlichen ist klar, dass die Fragen rund ums Thema Coronavirus bei den Bürgern aktuell eher mehr und drängender werden als weniger. Das Info-Telefon, das die Stadt eingerichtet hat, ist daher nun auch am Wochenende erreichbar, nämlich genauso wie wochentags auch samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Bürger, die Fragen haben, wählen die 02041 70 50 80.

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle liegt in Bottrop weiterhin bei drei Personen (Stand 14. März, 16.50 Uhr). Aktuelle Infos gibt es online auf bottrop.de/coronavirus

