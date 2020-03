Coronavirus: Bottroper Gemüsehändler verkauft per Drive-in

Obst- und Gemüsehändler Frank Rotermund möchte seinen Kunden in Zeiten der Corona-Epidemie einen möglichst kontaktarmen Einkauf ermöglichen: Er bietet vor seinem Vitaminkorb an der Osterfelder Straße 115 jetzt einen Drive-in an.

Die Lage seines Geschäfts mache es möglich, dass die Leute mit ihren Wagen gut davor parken können. "Die Kunden können gewünschte Waren per Telefon oder E-Mail bestellen. Und wir reichen die gepackten Sachen dann ans Auto." Oder stellen sie gleich in den Kofferraum. Zahlen können die Kunden dann auf Wunsch mit der EC-Karte. Aussteigen müssen sie nicht. "Wenn ein Kunde wirklich gar keinen Kontakt will, würde ich ihm zur Not auch eine Rechnung schicken", sagt Rotermund.

Coronavirus-Epidemie verunsichert die Kunden

Er reagiere mit diesem Angebot auf die Verunsicherung, die er bei den Menschen spüre. Er spricht von sensiblen Kunden, die vielleicht Vorerkrankungen haben, oder älteren, die sich nicht mehr wirklich zum Einkauf trauen. "In den großen Supermärkten fassen die Leute die Waren ja auch an. Das ist bei uns nicht so. Wir wollen den Menschen die Angst nehmen und eine Möglichkeit geben, Lebensmittel einzukaufen."

Besonders gefragt seien im Moment Kartoffeln und Eier, "die Leute decken sich ein", zudem Gemüse "quer Beet".

Montag hatte Frank Rotermund das neue Drive-in-Angebot öffentlich gemacht, und am Dienstagmorgen hätten die ersten beiden Kunden es schon genutzt, berichtet er. Mit seinem Vitaminkorb bietet er zudem einen Lieferdienst an, denn er gehört zu den Händlern, die beim kürzlich gestarteten örtlichen Projekt "Louise bringt's" mitmachen. Auch Menschen, die in Quarantäne seien, würde er bestellte Waren bis vor die Haustür liefern und diese dann per Rechnung bezahlen lassen.

Lebensmittelladen bleibt weiter geöffnet

Als Lebensmittelhändler darf Rotermund zudem seinen Laden auch weiterhin geöffnet halten. Er hat zur Verhinderung einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus Vorkehrungen getroffen, damit die Kunden Abstand zueinander halten. "Wenn viele Kunden auf einmal kommen, bitten wir sie auch, draußen zu warten", sagt Rotermund. Damit nicht zu viele auf einmal im Ladenlokal stehen.

Die Warenbestellung beim Vitaminkorb ist montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr möglich unter 02041 687797 oder per E-Mail an kontakt@vitaminkorb-bottrop.de

