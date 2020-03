Coronavirus: Bottrops Krisenstab schließt Handel und Rathaus

Wegen der Corona-Krise schließt der Bottroper Krisenstab ab Mittwoch den örtlichen Einzelhandel und die Stadtverwaltung. Kunden können sich nur Essen und Trinken kaufen und sich hygienisch und medizinisch versorgen. „Wir schließen am Mittwoch in Bottrop den örtlichen Einzelhandel, soweit er nicht für die Grundversorgung verantwortlich ist“, sagte Paul Ketzer, der Leiter des Bottroper Krisenstabes. Auch alle Dienststellen der Stadtverwaltung sind ab Mittwoch nur noch im Notfall zu erreichen. „D i e L a g e i s t e r n s t“, mahnte Ketzer.

Alle Einrichtungshäuser wie Ostermann oder Beyhoff zum Beispiel dürfen ebenso nicht mehr öffnen wie etwa Blumenläden. Bestellte Waren können aber weiterhin ausgeliefert werden. Auch Fitness-Studios, Saunen, Bäder und Solarien müssen allesamt geschlossen werden, verfügte der Krisenstab. Die Wochenmärkte - etwa der Markt am Mittwoch in der City - dürfen zwar stattfinden, die Händler dürfen aber nur das auf die Grundversorgung eingeschränkte Sortiment für Essen und Trinken anbieten. Stände, die keine Lebensmittel anbieten, wird die Stadt aber nicht zulassen.

Alle Läden, die nicht schließen, müssen strenge Auflagen beachten

Alle Geschäfte, die nicht von der Schließungsverfügung des Krisenstabes betroffen sind, müssen strenge Auflagen zur Hygiene erfüllen. „Sie müssen den Zutritt in das Geschäft steuern und dürfen keine Warteschlangen zulassen“, sagte der Chef des Krisenstabes. Auch Trinkhallen können weiterhin öffnen, um den Grundbedarf an Speisen und Getränken zu decken. Sie können auch Zeitungen und Zeitschriften verkaufen, damit sich die Bürger informieren können.

„Alle öffentlichen und privaten Versammlungen unter freiem Himmel und in Räumen sind untersagt“, erklärte Paul Ketzer. Das gilt auch für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen. Nicht nur die Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen, Bildungsveranstaltungen aller Art seien ab sofort verboten: auch der Fahrschulunterricht.

„Spielplätze und Schulhöfe in Bottrop werden geschlossen. Da wird man auf Bauzäune und Flatterbänder treffen“, kündigte Paul Ketzer an. Es werde kontrolliert, ob die Bürger das auch beachten werden. „Wir sanktionieren nicht sofort. Wir wollen zunächst versuchen zu erklären: Schützt Euch selber. Wenn absolut keine Einsicht erfolgt, dann wird es in angemessenem Verhältnis auch Sanktionen geben“, sagte der Leiter des Bottroper Krisenstabes.