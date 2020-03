Coronavirus: Fake-News über Schulschließungen kursieren

Bottrop. In Bottrop dementierte der Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums schon Falschmeldungen. Das Gymnasium schließt nicht am Montag.

In Bottrop kursieren längst Meldungen, dass die Schulen in der Stadt wegen der Verbreitung des Coronavirus geschlossen werden. „Dass die Schulen ab Montag zu sind, sind Fake-Nachrichten“, erklärt Tobias Mattheis. Der Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums hat Lehrer und Schüler an seiner Schule davor gewarnt, auf solche Meldungen hereinzufallen. Allerdings sei es gut möglich, dass an diesem Freitag die Realität die Fake-Nachrichten noch einholt. „Wir erwarten für 14.30 Uhr eine offizielle Meldung“, sagte der Schulleiter. Das Gymnasium bereitet sich daher auch auf die Schulschließung vor.

„Wir arbeiten mit der Lernplattform moodle und auch mit der hpi-cloud. Wir sind ja ohnehin dabei, uns digitaler aufzustellen“, erklärt Mattheis. Die Lernplattform diene vor allem dazu, den Schülern der Sekundarstufe 1 Materialien zu Lernen an die Hand zu geben. Kollegen, die sich damit am besten auskennen, schreiben zurzeit Anleitungen, damit die Schüler und ihre Eltern mit der Lernplattform umzugehen wissen. Für die Schüler der Sekundarstufe II bereite das Kollegium Möglichkeiten vor, mit deren Hilfe sich Schüler und Lehrer online austauschen können.

Gymnasium verstärkt vorbeugende Hygiene-Maßnahmen

Bisher seien die vorbeugenden Hygiene-Maßnahmen in der Schule verstärkt worden. In allen Klassenzimmern und Kursräumen des Gymnasiums befinden sich ohnehin Waschbecken. „Wir sorgen dafür, dass immer genügend Seife und Einweghandtücher vorhanden sind“, erklärt der Schulleiter. Auch die Heine-Lehrer haben ihren Schülern erklärt, dass Händewaschen eine wichtige Maßnahme zur Verhütung einer Infektion mit dem Coronavirus sei.

Tobias Mattheis, Schulleiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums, bereitet die Schüler aufs Arbeiten mit Lernplattformen vor. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Bisher gibt es an unserer Schule keine Infektion, und es sind auch noch keine Schüler und Lehrer mit infizierten Personen in Kontakt gekommen. Das kann sich aber täglich ändern“, sagte Tobias Mattheis. Über den Umgang mit dem Coronavirus hat die Schulleitung auch auf der Internetseite des Heinrich-Heine-Gymnasiums eine Reihe von Informationshinweisen veröffentlicht. Darunter finden sich Informationen des Robert-Koch-Institutes, der Bezirksregierung Münster und auch der Stadt.

Abiturienten sind noch gut drei Wochen in der Schule

Am Heinrich-Heine-Gymnasium bereiten sich zurzeit 90 Schülerinnen und Schüler auf das Abitur vor. Die angehenden Abiturienten sind jetzt noch gut drei Wochen in der Schule. „Der 3. April ist der letzte Tag“, sagte Mattheis. Zurzeit bereiten sich die Schüler in den Kursen auf die Abiturprüfungen vor. „Wir bieten ihnen dazu auch Intensivtage an“, erklärt Mattheis. „Ich gehe davon aus, dass das Abitur erst einmal nicht gefährdet ist“, sagte der Schulleiter, „anders sieht es aus, falls die Corona-Krise sich verschärfen sollte“.