Coronavirus: „Frühlingserwachen“ wurde kurzfristig abgesagt

Die Schampusflaschen waren noch nicht geöffnet, aber die Schnittchen geschmiert. Doch eine halbe Stunde vor Beginn des „Frühlingserwachens“ in der Dorfmitte entschied die Werbegemeinschaft: Wir sagen ab.

Samstag von 10 bis 13 Uhr hatten 30 Geschäfte entlang der Hauptstraße ihre Kundschaft mit Sekt, Frühstück und Sonderaktionen verwöhnen wollen. „Das ist und bleibt im Prinzip eine gute Idee, und bei diesem strahlenden Frühlingswetter tut die Absage doppelt weh“, sagt Stephan Kückelmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

„Das Frühlingserwachen ist zwar keine Veranstaltung und deshalb von den Verboten nicht wirklich betroffen.“ Aber die Einladung in die Dorfmitte stehe im Gegensatz zu der Vorgabe, die seit Donnerstag von der Bundeskanzlerin abwärts immer wieder gepredigt wird: Vermeidet soziale Kontakte. „Dazu passt es nicht wirklich, wenn wir heute Livemusiker durch die Läden schicken“, sagt Kückelmann.

Die Entscheidung, sagt er selbstkritisch, hätte man auch schon am Freitag treffen können. Doch da hatte der Veranstalter jede Menge andere Dinge zu tun: Vor allem Absagen zu verschicken. „bsagen ist für mich derzeit eine Dauerbeschäftigung“, sagt er.

Eine dieser Absagen hat er am Freitag auch ins Dorf geschickt. Inhalt: bis auf Weiteres kein Kirchhellener Feierabendmarkt wegen des Coronavirus.. „Davon betroffen ist mindestens das angedachte Opening am 3. April“, sagen Kückelmann und sein Veranstaltungspartner Tobias Lindemann. „.Wann unsere Feierabendmarktsaison starten wird, können wir derzeit nicht absehen. Sobald wir verantworten können, dass der erste Feierabendmarkt stattfinden kann, werden wir euch umgehend informieren. Sofern es sinnvoll und möglich sein wird, werden wir versuchen ausgefallene Feierabendmärkte nachzuholen.“

Und das ist gut so, sagt der Bottroper Krisenstab. Die Stadt hat am Freitagabend mitgeteilt, sie werde „zeitnah“ auf einen neuen Erlass des Gesundheitsministers reagieren. Der Erlass gehe davon aus, dass keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung nicht durchzuführen. Dadurch wird eine komplette Absage oder zeitliche Verschiebung aller Veranstaltungen auch unter 1.000 Besuchern bis zur Änderung der Gefährdungslage in Bottrop immer wahrscheinlicher. Die Stadtverwaltung bittet alle Organisatoren in diesem Sinne über eine mögliche Absage ihrer Veranstaltungen nachzudenken.