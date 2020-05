Coronavirus nicht als Vorwand für Verkehrspolitik nutzen

Beim Lesen des Briefes der Initiative drängt sich der Eindruck auf, hier wird Corona als Hebel genutzt, um lange vorhandene, teils auch schon diskutierte Ideen ohne lange politische Beratung durchzusetzen. Damit aber tut sich Aufbruch Fahrrad keinen Gefallen. Das Virus zu nutzen, um kurzfristig politisch Kapital daraus zu schlagen und seine Forderungen durchzusetzen, das fühlt sich falsch an. Das Robert-Koch-Institut bewertet übrigens nur Menschen, die einen mindestens 15-minütigen Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem Infizierten hatten, als Kontaktperson der Kategorie I. So lange wartet man an keiner Fußgängerampel.

Damit ist nicht gesagt, dass die Vorschläge, die die Initiative vorbringt, grundsätzlich abzulehnen sind. Im Gegenteil, es lohnt sich darüber zu diskutieren. Aber bitte angemessen und dort, wo es hingehört. Das dürfte in erster Linie der zuständige Ausschuss des Rates sein. Zugegeben, dort haben Ideen, Radfahrern und Fußgängern Vorrang vor dem Auto einzuräumen, gerade bei Teilen der Mehrheitsfraktion einen schweren Stand. Das rechtfertigt aber nicht die Abkürzung über Corona.

Besser in zuständigen Gremien gemeinsam ein Verkehrskonzept für Bottrop entwickeln

Stattdessen ist es sicherlich wichtig und notwendig, offen über ein Verkehrskonzept gerade für die Innenstadt zu beraten. Dabei haben die Aktivisten sogar Unterstützung. So fordert etwa die kommunalpolitische Vereinigung der CDU ganz aktuell einen „Masterplan Verkehr“. Der müsse, so die Forderung des Bündnisses, ganz oben auf der Agenda nach der Ratswahl stehen. Und da sollte sich dann auch Aufbruch Fahrrad einbringen – auch wenn das länger dauert. Aber nur so gewinnt man auch die Akzeptanz der Mehrheit. Es kann jedenfalls nicht Aufgabe des Krisenstabs sein, auch noch Verkehrspolitik zu betreiben.