Das droht der Bottroper Familie für den Bruch der Quarantäne

Am Flughafen Düsseldorf wurde die Familie aufgehalten, inzwischen ist sie wieder in Bottrop in Quarantäne.

Bottrop. Der Familienvater ist an Corona erkrankt, steht unter Quarantäne. Trotzdem wollte die Bottroper Familie in die Türkei reisen. Das droht ihr jetzt

Trotz positiven Corona-Test und entsprechender Quarantäne-Anordnung wollte ein Vater mit seiner Familie in die Türkei reisen - angeblich zur Beerdigung seiner Mutter. Am Flughafen Düsseldorf stoppte die Bundespolizei das Trio, bevor es in den Flieger nach Ankara einsteigen konnte. Stattdessen ging es zurück nach Bottrop in die Quarantäne. Auf die Familie kommt nun ein Bußgeld zu, möglicherweise gar ein Strafverfahren.

Der Fachbereich Recht und Ordnung der Stadt Bottrop hat den Vorgang übernommen und ermittelt jetzt. Allein für den Verstoß gegen die Quarantäneanordnung kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Zumal auch die beiden anderen Familienmitglieder als Kontaktpersonen ersten Grades unter Quarantäne stand.

Es besteht der Verdacht einer Straftat

Im Raum steht aber auch der Verdacht einer Straftat, so Stadtsprecher Andreas Pläsken. Denn alle drei Bottroper hatten einen negativen Coronatest bei sich. Bei dem Testnachweis des Familienvaters gehe es nun darum zu klären, ob dieses Dokument eine Fälschung ist. Zumindest hatten die Beamten am Flughafen große Zweifel an der Echtheit. "In dem Fall würde Anzeige erstattet und es wäre ein Fall für den Staatsanwalt", macht Pläsken deutlich.

Außerdem verstrickte sich die Familie in Widersprüche bei der Frage, wie sie denn nun zum Flughafen gekommen sei. Der Mann sagte den Polizisten, dass er und seine beiden Begleiter getrennt zum Flughafen gekommen waren. "Diese Angaben konnten nach Rücksprache mit den in Frage kommenden Taxiunternehmen aus Bottrop und Umgebung nicht verifiziert werden", heißt es im Bericht der Bundespolizei zu dem Vorfall. Nun gelte es auch diese Frage zu klären, so Pläsken, schließlich gehe es auch darum, zu ermitteln, ob auf dem Weg womöglich weitere Menschen gefährdet wurden.

