Das Filmforum bleibt in Bottrop vorerst geschlossen

Wann im Filmforum in der Volkshochschule (VHS) wieder Spielfilme über die Leinwand flimmern, steht nach wie vor in den Sternen. Offiziell dürfen Kinos in Nordrhein-Westfalen ab diesem Samstag wieder öffnen. In Bottrop fällt aber vorerst kein Vorhang.

VHS-Leiter Uwe Dorow nennt Gründe für die Entscheidung. „Die Sicherheit geht vor“, sagt er. Ein ganz wichtiger Punkt muss noch überlegt und umgesetzt werden. Wegen des geschlossenen Raumes und der Vorgaben muss ein Lüftungskonzept entwickelt werden. Laut Dorow bestehe zwar eine Lüftungsanlage, die aber „etwas alt“ sei. Derzeit wird geprüft, ob ein Fenster, das bisher eigentlich als Notausstieg gedacht war, ein Teil der Problemlösung sein kann.

Wenig Hoffnung auf ein ausverkauftes Haus

VHS-Leiter Uwe Dorow hofft, dass das Filmforum bald wieder geöffnet werden kann. Auf ein genaues Datum möchte er sich nicht festlegen, weil die gesetzlichen Vorgaben und deren Umsetzung im Filmforum noch geprüft werden müssen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Außerdem gelten strenge Hygienemaßnahmen. Zum Beispiel müssten unter anderem die Türklinken und die Armlehnen der Sitze nach jeder Vorführung gesäubert werden. Und Desinfektionsmittel müssen für die Besucher bereitstehen.

Die Abstandsregelung bereitet zusätzlich große Schwierigkeiten. „Da müssen wir ganz genau mit dem Maßband sein“, sagt Uwe Dorow und verbreitet wenig Hoffnung auf ein ausverkauftes Haus mit achtzig Sitzplätzen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss gewährleistet sein. Und diese Vorgabe soll für den sitzenden Gast in alle Richtungen gelten. Also nach vorne, hinten und zu den Seiten. Dorow vermutet, dass bei einer Öffnung nur 15 bis 18 Plätze den Kinobesuchern zur Verfügung stehen würden.

Demontagen nur unter erheblichem Aufwand

Die Sitze einzeln abzubauen, ist nicht ohne Weiteres möglich. Denn sie sind ineinander verschraubt. Nur unter „enormem mechanischen Aufwand“ kann man die Stühle demontieren. Dorow mutmaßt nicht ohne Grund, „ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnen“ wird. Denn keiner kann zurzeit abschätzen, wie viele Besucher bei einer erfolgreichen Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes überhaupt ins Filmforum kommen würden.

Vor allem, wenn die Temperaturen weiter steigen und die Menschen lieber an der frischen Luft bleiben. An fehlendem Ehrgeiz und Interesse an einer Öffnung vonseiten der VHS gibt es keinen Zweifel. „Wir sind willig und prüfen. Aber jede Prüfung benötigt Zeit“, sagt Uwe Dorow. Deshalb möchte er sich nicht auf ein genaues Datum zur Eröffnung festlegen.

