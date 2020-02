Den Bottroper Kölusch-Gästen schmeckt die Lasagne

Zum elften Mal treffen sich bedürftige Menschen in der Kulturkneipe Passmanns zum gemeinsamen Mittagessen. Auf der Speisekarte steht Lasagne. Dazu wird ein Überraschungsdessert serviert.

„Wir wollten mal was anderes machen“, sagt Michael Mrosek, Wirt im Passmanns. Anstatt Bayerischer Creme gibt es Schokocreme und Fruchtquark. Die Aktion ist für ihn eine Herzensangelegenheit. „Es macht große Freude, wenn man Menschen helfen kann,“ erklärt Mrosek.

Pünktlich um 12 Uhr verlässt ein Teller nach dem anderen die Küche

Seit den Morgenstunden steht er fleißig in der Küche, und ist mit der Zubereitung der Lasagne beschäftigt. Aber dort ist er nicht alleine. Tatkräftige Unterstützung erhält er von Da Hool. Der Bottroper DJ hörte am Vorabend von der Aktion und sagte spontan zu. In der Küche arbeiten die beiden Hand in Hand.

Die Crew aus der Suppenküche ist ebenfalls wieder zahlreich angetreten. In ihren weißen Jacken und roten Schürzen bedienen sie die Gäste. Pünktlich um 12 Uhr verlässt ein Teller nach dem anderen mit einem großen Stück Lasagne die Küche. Mrosek hat zwei Varianten zubereitet - eine mit Fleisch und eine vegetarische Alternative.

Wer mehr Hunger hat, erhält einen Nachschlag

Das Publikum in der Kulturkneipe ist bunt gemischt. Besucher mittleren Alters und Senioren sitzen beieinander und genießen das Gericht. Alle werden satt an diesem Tag. Wer mehr Hunger hat, erhält einen Nachschlag. Die Lasagne reicht für 120 Portionen. „Wir rechnen mit circa 60 Teilnehmern“, sagt Claudia Kretschmer von der Evangelischen Sozialberatung Bottrop. Sie betont, dass ohne großzügige Spenden von Unterstützern und vielen freiwilligen Helfern so eine Aktion kaum möglich wäre. In der Suppenküche „Kolüsch“ werden im Vergleich täglich zwischen 80 und 100 Essen ausgegeben. Die Saison endet in diesem Jahr am 13. März.

Die Evangelische Sozialberatung Bottrop betreibt seit 1993 jeden Winter im Barbaraheim das Restaurant der Herzen. Wohnungslose und arme Menschen in Bottrop erhalten dort in der kalten Jahreszeit ein kostenloses warmes Mittagessen.

Die Öffnungszeiten vom Restaurant der Herzen „Kolüsch“ ist werktags von 12.30 bis 14 Uhr. Täglich wechselnder Mittagstisch im Barbaraheim, Unterberg 12. Spendenkonto: Ev. Sozialberatung Bottrop, Sparkasse Bottrop, Stichwort: Kolüsch, IBAN: DE40 4245 1220 0000 0020 89, www.koluesch.de