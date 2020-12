Die Apotheken bieten Notdienste an den Feiertagen

Bottrop Die Bereitschaften bei den Notdienstapotheken in Bottrop dauern jeweils 24 Stunden. FFP2-Masken werden jedoch nicht abgegeben.

Ob an Heiligabend oder am Neujahrsmorgen – wer an den Feiertagen dringend ein

Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer

Notdienstapotheke. Das versichert Apothekerin Birgit Lauer,

Sprecherin der Bottroper Apothekerschaft. „Die

Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich 24 Stunden –

immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am

Folgetag.“ Nicht vorgesehen ist allerdings die Abgabe der

drei kostenlosen FFP2-Masken während des

Notdienstes.

Daheim lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke

im Internet unter www.aponet.de finden oder

mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800 0022 833 suchen. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an

einer beliebigen Apotheke anhalten“, so Lauer, „denn

jede Apotheke weist per Aushang auf die

nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar

vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“

Nacht- und Notdienst für Kindern und Eltern besonders wichtig

Wichtig ist

der Nacht- und Notdienst besonders für Kinder und ihre Eltern. Dies

lässt sich am überdurchschnittlichen Anteil abgegebener

Arzneimittel für Kinder ablesen. Wenn das Kind plötzlich Fieber hat, sich beim Spielen

das Knie aufschlägt oder Durchfall bekommt, hilft die

Apotheke vor Ort also auch an den Feiertagen weiter.

„Je nach Alter der Kinder gehören

unterschiedliche Medikamente in die Hausapotheke.

Lassen Sie sich in der Apotheke beraten, welche

Arzneimittel dies sind und wie sie angewendet werden“,

rät Lauer. Die Hausapotheke sollte besser nicht in der Küche

aufbewahrt werden. Denn dort ist es zu feucht – ebenso

wie im Badezimmer. Am besten ist es, die Medikamente

in einem abschließbaren Schränkchen dort zu platzieren,

wo Kinder und Haustiere nicht hinkommen, zum Beispiel

im Schlafzimmer der Eltern.

Hausapotheke sollte intakt sein

Einmal im Jahr sollte

überprüft werden, ob die Hausapotheke noch intakt ist. Ist

alles sauber und nicht ausgelaufen, sind alle Arzneimittel

noch haltbar? „Im Gegensatz zum

Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln haben

Medikamente tatsächlich ein Verfallsdatum und sollten

nach dessen Ablauf entsorgt werden“, so Lauer.