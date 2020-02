Die Bottroper Feuerwehr macht mit beim Twittergewitter

Twittergewitter in Bottrop am 11.02.2020

Bottrop. Am Tag des Notrufs berichtet die Bottroper Feuerwehr zwölf Stunden lang via Twitter über Einsätze und den Berufsalltag. Samt Fotos aus der Wache.

Die Bottroper Feuerwehr macht am Dienstag (11. Februar) mit beim deutschlandweiten Twittergewitter. Noch bis 20 Uhr am Abend erfahren Interessierte unter dem Hashtag #Bottrop112, welche Einsätze gerade gefahren werden und wie der Berufsalltag auf der Wache aussieht. Die Tweets, also Beiträge der Bottroper Wehr sind über den Link https://twitter.com/Feuerwehr_BOT zu erreichen. Dafür ist keine Anmeldung bei Twitter erforderlich.

Seit Beginn des Twittergewitters um 8 Uhr hat die Feuerwehr schon einige Beiträge geteilt. Zum Beispiel zeigt sie auch im Bild, dass bei der morgendlichen Fahrzeugübernahme alle Fahrzeuge und Geräte auf Vollständigkeit und Funktion geprüft werden.

Wer sich jetzt fragt, warum wir aus Bottrop keine Einsätze posten: Hier herrscht die Ruhe nach dem Sturm. Bislang ein erfreulich ruhiger Morgen. #112live #Bottrop112 #EinsatzfuerBottrop pic.twitter.com/lXCfUOK11V — Feuerwehr Bottrop (@Feuerwehr_BOT) February 11, 2020

Ein Foto gewährt einen Einblick in die Leitstelle, ein weiteres zeigt die Wachabteilung beim Frühstück. Das natürlich nur ansteht, wenn keine Einsätze dazwischen kommen.

Anlass fürs Twittergewitter ist der Tag des Notrufs

Weil das Twittergewitter am europaweiten Notruftag stattfindet, der passend zur Notrufnummer 112 eben der 11.2. ist, spielt auch der Notruf selbst in den Twitter-Beiträgen eine Rolle. So wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass der Notruf europaweit funktioniert – auch in der Schweiz und in Großbritannien.

Der Hashtag für die deutschlandweite Aktion, an der sich 49 Berufsfeuerwehren beteiligen, lautet #112live.