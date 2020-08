Die Bottroper Solaroffensive ist ein Erfolg

Bottrop. 53 neue Solaranlagen hat die Stadt gefördert. Aus ihrer Sicht ist die Solaroffensive ein Erfolg. Der Fördertopf soll 2021 wieder gefüllt werden.

Die Solaroffensive von Stadt und Innovation City ist ein Erfolg. Mit einer Fördersumme von 30.000 Euro konnten in den vergangenen Monaten insgesamt 53 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 400 Kilowatt-Peak (kWp) bezuschusst werden. Für den Bau einer neuen Solaranlage wurden 100,00 Euro je Kilowatt-Peak (kWp) gefördert, maximal konnte ein Zuschuss von 600,00 Euro für eine Anlage beantragt werden. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden 50 Anlagen mit je 440 Kilowatt-Peak (kWp) gefördert.

Oberbürgermeister Bernd Tischler zieht ein positives Fazit zur Solaroffensive: „Ich bin glücklich, dass durch das Förderprogramm die privaten Investitionen zum Klimaschutz im gesamten Stadtgebiet zeigen konnten, welche wichtige Rolle die effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch heute noch spielt.“

Solarstrom spart in Bottrop pro Jahr 193.200 Tonnen CO2 ein

Laut Innovation City bringt der Einsatz von Photovoltaikanlagen in Bottrop einen jährlichen Stromertrag von 321.000 Kilowattstunden. Dies entspricht ungefähr der Versorgung von 80 Vier-Personen-Haushalten und spart jedes Jahr etwa 193.200 Tonnen CO. Das ist etwa so viel, wie 128 Berufspendler in NRW pro Jahr erzeugen.

Innerhalb weniger Wochen war die Förderung bereits komplett ausgeschöpft. Aufgrund des großen Erfolges wird die Kampagne fortgeführt, sodass im kommenden Jahr weitere 30.000 Euro städtische Fördermittel zur Verfügung stehen. Ab Januar 2021 ist der Antrag zur Förderung im Netz unter https://bottrop.de/wohnen-umwelt-verkehr/umwelt/solaroffensive.php. wieder abrufbar.