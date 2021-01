Digitale Führung durch Bottrops älteste Kirche

Bottrop. In der Cyriakus-Kirche können die Besucher nun kleine QR-Codes scannen. So gibt's Einblicke in Bereiche, die sonst vielleicht verschlossen sind.

Mal auf die Orgelbühne steigen oder gar in den Glockenstuhl von St. Cyriakus klettern? Gar nicht so leicht, die Orgelbühne ist in der Regel nicht so frei zugänglich und das Besteigen des Turms aus Sicherheitsgründen gar komplett untersagt. Bei der digitalen Kirchenführung kommt man trotzdem ganz nah ran.

Ab Samstag wird dieser etwas andere Rundgang freigeschaltet. 13 kleine QR-Codes hängen in Bottrops ältester Kirche, und scannt man diese mit der Kamera des Smartphones ein, startet eine kurze Filmsequenz. Dort gibt es dann tiefere Einblicke und Erklärungen.

Auch Küster und Organistin kommen in den Filmen zu Wort

Da geht es dann beispielsweise um die bunten Fenster im Altarraum, um das Altarbild, die Beichtstühle oder auch die Sakristei und die Statue des Heiligen Cyriakus. Gemeindereferentin Jennifer Brink hat das Projekt angestoßen. Sie selbst, ihre Kollegin Christiane Hartung oder auch Propst Jürgen Cleve treten in den kurzen Videos auf und erklären, was man sieht und auch welche Bedeutung hinter bestimmten Dingen steckt.

Dabei habe sie sich bemüht, die jeweiligen Experten zu Wort kommen zu lassen, sagt Jennifer Brink. Für die Orgel ist also Organistin Ursula Kirchhoff gefragt, geht es um die Sakristei meldet sich Küster Ludger Pawlak. Das ganze Projekt ist ausdrücklich kindgerecht umgesetzt worden, richtet sich aber längst nicht nur an Kinder. Auch erwachsene Gläubige oder lokalhistorisch interessierte Bottroper erhalten hier sicher noch neue Einblicke. Allerdings sollten sie Kopfhörer mitbringen, um diejenigen, die still beten wollen, nicht zu stören.

Weitere digitale Angebote der Pfarrei St. Cyriakus in Bottrop

"Wir verwenden das aber auch in der Kommunionvorbereitung. Denn die tatsächliche Kirchenführung mit den Kindern kann ja corona-bedingt nicht stattfinden", sagt Jennifer Brink. Seit September laufen die Arbeiten daran, für den Film hat man sich eigens Unterstützung geholt, so war unter anderem die Bottroper WDR-Journalistin Jeanette Kuhn beteiligt. Wer den Film lieber als Ganzes sehen möchte, der kann das auch tun. Er ist ab Samstag abrufbar auf der Internetseite der Pfarrei, www.St-cyriakus.de, oder auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei.

Neben der digitalen Kirchenführung gibt es weitere Online-Angebote in St. Cyriakus. Am Sonntag, 31. Januar, um 18 Uhr findet erstmals ein besonderer Gottesdienst auf der Plattform Zoom statt (Anmeldung: info@st-cyriakus.de). Immer freitagsabends trifft man sich dort um 19 Uhr zum Abendgebet "online" (Anmeldung: lars.meyer@st-cyriakus.de). Am Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr lädt die Pfarrei, ebenfalls online, zum "Bibelteilen". Weitere Termine sind geplant (Anmeldung: carsten.ossig@st-cyriakus.de).