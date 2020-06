Dr. Wing On Ho leitet eine von fünf Corona-Praxen in Bottrop

Seit April hat sich Doktor Wing On Ho in dem Diagnosezentrum Saalbau schon um die Bottroper Covid-19-Fälle gekümmert und dort knapp 1000 Patienten versorgt. Nun ist das zentrale Behandlungszentrum geschlossen, stattdessen übernehmen ab Montag, 2. Juni, fünf Praxen im Stadtgebiet um Corona-Verdachtsfälle und die Behandlung tatsächlich Erkrankter.

Die Praxis von Dr. Ho ist eine von nun fünf Schwerpunktpraxen in Bottrop, in denen Corona-Test durchgeführt werden. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Für den Stadtteil Kirchhellen ist die Praxis Doktor Wing-on Ho zuständig. Hier hat man eine gesonderte Corona-Praxis im Untergeschoss eingerichtet. Der neue Bereich ist vollständig unabhängig von der Praxis für Allgemeinmedizin und kann nur über einen separaten Eingang erreicht werden. Das Personal trägt entsprechende Schutzkleidung, sodass kein Risiko für die Praxis – beziehungsweise die Patienten und Mitarbeiter – im Obergeschoss besteht. Was das angeht will Dr. Wing On Ho seine Patienten, die aufgrund anderer Erkrankungen in seine Praxis kommen, beruhigen.

Bei Corona-Verdachtsfällen werden zuvor die Symptome kontrolliert

Doch wie geht es weiter mit den Corona-Patienten? Sollte ein Verdacht auf eine Corona-Infektion bestehen, so wird der Patient, nach einer anfänglichen Befragung, isoliert getestet. Dies geschieht indem zuerst die Symptome kontrolliert und bestätigt werden. Dafür wird die Körpertemperatur gemessen, außerdem die Sauerstoffsättigung im Blut. Dann folgt der eigentliche Test. Mit einem Tupfer wird ein Abstrich an der Rachenhinterwand gemacht, dies geschieht völlig schmerzlos.

Corona-Verdachtsfälle und -patienten werden von den übrigen Praxisbesuchern separiert. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Dieser Test wird in einem Labor innerhalb von zwei Tagen untersucht, während dieser Zeit muss der Patient sich in eine strenge häusliche Isolation begeben um eine Ansteckung von Anderen zu verhindern. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen so werden die nächsten Schritte mit Doktor Ho besprochen, sodass eine schnelle Genesung eingeleitet werden kann.

Vor der Gesundschreibung folgen weitere Corona-Tests

Diese Vorgehensweise variiert je nach Schwere der Erkrankung, die anhand von zehn Parametern festgestellt und in drei Stufen unterschieden wird. Eine milde Erkrankung wird regulär mit einfacher häuslicher Quarantäne, Bettruhe und einer Überwachung der grundlegenden Vitalfunktionen, behandelt.

Wohingegen schwere und kritische Fälle teilweise mit invasiven Eingriffen, wie zum Beispiel eine Intubation und andere Kreislaufunterstützung, behandelt werden müssen. Sobald eine Besserung der Atemwege zu erkennen ist, und der Patient mindestens drei Tage fieberfrei ist kann eine Entlassung in die Wege geleitet werden, hierzu müssen innerhalb von zwei Tagen, zwei negative Covid-19 Tests gemacht werden. Sollten diese negativ ausfallen, kann der Patient nach einer vierzehntägigen Quarantäne wieder in seinen Alltag zurück.