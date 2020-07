Drei Männer rauben Handys aus einem Geschäft in Bottrop

Bottrop. Mit Gesten haben Unbekannte den Mitarbeiter eines Geschäftes bedroht. Dann stahlen sie mehrere Handys und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Geschäft am Berliner Platz in Bottrop haben drei Unbekannte am Donnerstag um 15.10 Uhr mehrere Handys geraubt. Der Mitarbeiter (26) wurde laut Polizei von den drei Männern mit Gesten bedroht. Dann nahmen die Tatverdächtigen Handys aus der Auslage und flüchteten damit.

Eine Beschreibung der Bottroper Handy-Räuber liegt vor

Sie werden so beschrieben: alle etwa 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie trugen schwarze Jacken sowie blaue Hosen und unterhielten sich in einer ausländischen Sprache. Einer der Tatverdächtigen war braun gebrannt, hatte schwarze, kurze, nach hinten gekämmte Haare, einen Bartflaum und eine normale Statur.

Der zweite Tatverdächtige hatte dunkle Haare, an den Seiten kurz rasiert, eine Irokesenfrisur mit einigen blonden Strähnen. Auch er hatte einen Bartflaum und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Der dritte Tatverdächtige hatte dunkle, kurze Haare, an den Seiten kurz rasiert. Er trug eine OP-Maske. Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat zu melden. Kontakt: 08002361 111.