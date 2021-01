Ein Bottroper Schuhmachermeister hat Absatzprobleme

Bottrop. Guido Hornung betreibt einen Schuh- und Schlüsseldienst. Stammkunden schwören auf seine Arbeit. Doch in der Krise fehlen ihm Aufträge.

Die älteste Nähmaschine von Guido Hornung ist knapp 120 Jahre alt und funktioniert präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Das Geschäft des Schuhmachermeisters an der Hermann-Löns-Straße im Fuhlenbrock ist eines der letzten seiner Art mit Schuhwerkstatt und Schlüsseldienst und diesem unverwechselbaren Geruch. Liebe zum Handwerk - hier wird sie auf engstem Raum gelebt.

Beim Eintreten ertönt eine schrille Klingel. Das ist wichtig, denn wenn die lauten Schleifgeräte für Schlüssel angeworfen werden, versteht man kaum sein eigenes Wort. Beim Blick in die Werkstatt wirkt es so, als sei die Zeit stehen geblieben. Irgendwo zwischen Poliergerät, Nähmaschine, Leder, Garn, Schraubstock, Kleber, Schuhsohlen und Werkzeugen steckt das Erfolgsrezept dafür, dass so viele Stammkunden auf seine Arbeiten schwören.

Ende 2012 hatte er den Laden von Hermann Diebels übernommen, der ihn bis zum Ruhestand in Familientradition führte. „An Schuhen können wir eigentlich fast alles wieder erneuern“, sagt Guido Hornung. Tänzerinnen gehören zum Kundenstamm, weil sie ihre abgenutzten Sohlen ersetzt haben möchten. Einer seiner Kunden trägt gerne Plateau-Schuhe wie in der Disko-Ära der 60er- und 70er-Jahre. Natürlich hilft der Schuhmachermeister bei schief gelaufenen Absätzen. Oft bekommt er zu hören: „Ihr seid die einzigen, die so etwas noch machen.“ Kunden reiben sich verwundert die Augen, was Guido Hornung dank seiner alten Geräte in der Werkstatt reparieren und umändern kann und welche speziellen Wünsche er erfüllt.

Nach einer Reparatur ist er der Retter in der Not

Zum Beispiel gibt es Kunden, die sich besondere Hundeleinen und Halfter für ihre vierbeinigen Lieblinge anfertigen lassen. Er erlebt auch, welche emotionale Bindung eine Frau zu Gegenständen wie einer Handtasche aufbauen kann. Wenn bei teurem Accessoire der Reißverschluss klemmt, ist Guido Hornung nach einer Reparatur der Retter in der Not. Das gleiche gilt bei Reißverschlüssen von Rucksäcken oder Koffern.

Er arbeitet in einem aussterbenden Beruf, aber das Geschäft ist quicklebendig. Wenn der Reit- und Fahrverein Bottrop im April gegenüber dem Parkfriedhof sein Turnier veranstaltet, steht die Reparatur unzähliger Reitstiefel oder deren Reißverschlüsse auf dem Zettel. Teilnehmer des Wettbewerbs aus nah und fern stünden dann bei ihm jedes Mal Schlange, sagt er.

Ein hartes Jahr liegt hinter dem Betrieb

Speziell diese Aufträge fielen 2020 jedoch wegen Corona und der Absage des Turniers ins Wasser. Wegen der Pandemie baute Hornung sein Ladenlokal um. Der nötige Mindestabstand für Kunden konnte vorher nicht eingehalten werden. Als Handwerksbetrieb darf er jedoch geöffnet halten. In der Anfangszeit diente ein Glastisch an der Eingangstür als Übergangstheke. Beratung, Abholung und Verkauf erfolgten im Frühjahr an der frischen Luft, ins Geschäft durfte niemand. Dank neuer Theke, neuer Sortierung der Regale und Schlüsselbretter sowie Plexiglasscheiben kann er jetzt jeweils einen Kunden ins Geschäft lassen und ihn bedienen.

Finanziell liegt ein hartes Jahr hinter dem Schuhmachermeister. Die Hälfte des Umsatzes ist weggebrochen. Ein Mitarbeiter befindet sich seit März in Kurzarbeit. Auch die Auftragslage im Schlüsseldienst, den er täglich anbietet, ist weniger geworden.

>>>> Info <<<<

Der Schlüsselnotdienst von Guido Hornung ist 24 Stunden erreichbar. Auch an Sonn- und Feiertagen. Mobil: 0152/ 270 000 01, Festnetz: 02041/ 981 99 98. Öffnungszeiten des Schuh- und Schlüsseldienstes (Hermann-Löns-Straße 44): Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Samstags von 9 bis 13 Uhr.