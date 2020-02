Bottrop: Eine Nacht mit Blues und Soul bei Passmanns

Das Gregor Hilden Organ Trio tritt mit US-Star Harriet Lewis in Passmanns Kulturkneipe auf.

Bottrop. Der Jazz Club lädt das Gregor Hilden Organ Trio und US-Star Harriet Lewis ein. Sie trat schon mit Mariah Carey, Eric Clapton und Ray Charles auf.

Der Jazz-Club steht immer wieder für Vielseitigkeit. Echte Klassiker, zuweilen spannende Newcomer: die Szene in Bottrop bleibt lebendig. Mit Harriet Lewis aus Philadelphia und dem Gregor Hilden Organ Trio versprechen die Organisatoren jetzt eine ultimative Nacht mit Blues and Soul in Passmanns Kulturkneipe.

Funky, bluesy, jazzy: Wenn so etablierte und bekannte Musiker der deutschen Rythm-and-Blues-Szene mitsamt ihrem extra aus den Staaten eingeflogenem US-Stargast Harriet Lewis zu einem Konzertabend einladen, erwartet die Zuschauer ein musikalisches Highlight auf höchstem musikalischem Niveau. Musik, im Grenzbereich von Blues, Soul, Jazz, die durch die Spiellaune und die Spontanität der vier Protagonisten geprägt wird. Improvisation, Groove, gute Laune: Das Konzept verspricht ein mitreißendes und vielseitiges Konzert vor allem auch mit hohem Spaßfaktor.

Sängerin mit Soul, Witz und Charme

Harriet Lewis ist die geballte Kraft aus Soul, Witz und Charme. Sie trägt Soul, Blues und Jazz im Herzen und ihr wird nachgesagt, die Verkörperung der Erkenntnis zu sein, dass es im Blues weniger auf das „Was“ als auf das „Wie“ ankommt. Für ihr Können wurde die gebürtige US-Amerikanerin bereits vom deutschen Rock- und Popmusikverband zur besten Soul-, Blues- und Jazzsängerin gekürt. Und wer die Ausnahmestimme dieser Powerfrau einmal gehört hat weiß, dass dieser begehrte Preis absolut zu recht an Harriet Lewis vergeben wurde. Sie ist eine Künstlerin, die Ihr Publikum mit Ihrer Energie und Leidenschaft begeistert. Wieviel Soul und Blues die Lady wirklich zu bieten hat, davon kann man sich am 12. März live überzeugen und auf eine atemberaubende Stimmengewalt gefasst sein. Nicht umsonst stand Harrioet Lewis schon neben Stars wie Mariah Carey, Eric Clapton und Ray Charles auf der Bühne und hat bereits zwölf CDs veröffentlicht. Man sieht: Der Jazz Club hat derzeit einen guten Lauf, was seine Gäste angeht.

Sie kommt als Prinzessin und geht als Königin

Musikalisch souverän zur Seite steht ihr das Gregor Hilden Organ Trio mit Gregor Hilden (Gitarre, Gesang), Wolfgang Roggenkamp (Hammond-Organ, Bass, Gesang.) und Dirk Brand an den Drums. Anfang 2018 erschien bundesweit die erste viel beachtete und von Fans wie Fachpresse hoch gelobte CD des Organ Trios „First Take“ beim Osnabrücker Label Acoustic Music Records. Dort hat Gregor Hilden bereits elf Alben unter eigenem Namen veröffentlicht - unter anderem auch eine gemeinsame CD „Soulful Stew“ mit Harriet Lewis. Treue Fans prägten einmal nach einem Konzert den schönen Spruch, dass Harriet zu Beginn ihrem Publikum als Prinzessin gegenübertritt und am Ende als Königin die Bühne verlässt.

Donnerstag, 12. März, 20 Uhr in der Kulturkneipe Passmanns, Kirchhellener Straße 57. Karten gibt es zum Beispiel im Musikforum, Pferdemarkt 2 oder auf: www.jazzclubbottrop.de