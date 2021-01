Engagierter Ruhestand: Bottroper hat gleich zwei Ehrenämter

Peter Lewald (60) ist ehrenamtlicher Lesepate - und mehr - in der Awo-Kita "Hand in Hand" in Bottrop.

Bottrop. Peter Lewald ist tageweise in einem Diakonie-Wohnheim und in einer Awo-Kita im Einsatz. Corona kann sein Engagement nur teilweise bremsen.

Vieles aus unserem früher einmal gewohnten Leben bremst die Corona-Pandemie samt Lockdown aus, aber ihr Engagement für eine Herzenssache lassen sich viele Ehrenamtliche gerade jetzt nicht nehmen. Peter Lewald (60) zum Beispiel ist froh, weiterhin regelmäßig "seine" Bärengruppe in der Awo-Kita "Hand in Hand" besuchen zu können - als Lesepate, Begleiter und Spielkamerad für alle Fälle. Denn was er für seinen Einsatz als Rückmeldung bekommt, ist ihm wertvoll.

"Im Moment sind nur wenige Kinder in der Kita", erzählt Peter Lewald mit Blick auf das aktuelle Notbetreuungsangebot in den Einrichtungen. "Aber umso intensiver kann man sich mit den Einzelnen befassen."

Seinen "engagierten Ruhestand" trat der Bottroper mit 59 Jahren an

Dass er einmal so ein überzeugter Ehrenamtler werden würde, hätte Peter Lewald vor ein paar Jahren wohl auch noch nicht gedacht. Früher Sachbearbeiter bei der Post in Dortmund, ging er vor anderthalb Jahren mit 59 in den so genannten "engagierten Ruhestand". Bedingung für den vorgezogenen Rückzug aus der Arbeitswelt unter Wahrung der Ansprüche war, innerhalb von drei Jahren 1000 Sozialstunden zu absolvieren. "Das ist ein besonderes Modell für Postnachfolgeunternehmen", erklärt Lewald, der seit einer Handvoll Jahren in Bottrop lebt.

Die freiwillige Arbeit mit Kindern schwebte dem vierfachen Vater von Anfang an vor, aber ein Gespräch bei der Diakonie führte in zunächst in eine andere Richtung. Nämlich einmal in der Woche ins Heinrich-Theißen-Haus, wo Menschen mit geistiger Behinderung in Wohngruppen zusammenleben. "Ich mache dort Spiele mit den Bewohnern, helfe bei der Essensausgabe", erzählt der 60-Jährige, der nach dem ersten Besuch dort wusste: Diese Aufgabe ist die richtige für ihn. "So erfüllend hatte ich es mir vorher nicht vorgestellt."

Die Arbeit mit Kinder ist das i-Tüpfelchen für den Ehrenamtler

Als zweites Projekt, "als i-Tüpfelchen", knüpfte Lewald dann über die Ehrenamtagentur den Kontakt zu der Awo-Kita, Lesepate wollte er dort werden. Vorgesehen waren mal zwei Stunden am Nachmittag, jetzt ist es ein ganzer Vormittag - und solange der Einsatz bei der Diakonie coronabedingt pausiert, sogar zwei. Der Lesepate liest in der Kita durchaus auch noch vor, aber normalerweise spielt und tobt er auch mit den Kindern, begleitet sie bei Spaziergängen. Zuletzt zum Beispiel vom Prosperpark, wo die Kita ansässig ist, zum Roten Pferd, um dort im Rahmen eines Projektes ein großes Herz und darin die seit Corona allseits bekannten AHA-L Buchstaben zu legen.

"Er ist toll, die Kinder nehmen ihn unheimlich gut an", sagt Kita-Leiterin Claudia Wetzke. So lange kein Kita-Betretungsverbot herrscht, darf der Ehrenamtliche weiter in die Einrichtung kommen. Er bleibt dann ausschließlich in der festen "Bären-Gruppe", in der zurzeit maximal drei Kinder betreut werden, hält den vorgeschriebenen Abstand zu den Erzieherinnen und trägt Maske, wo das gefordert ist.

Inzwischen, erzählt Lewald, hat er 750 der beim "engagierten Ruhestand" geforderten 1000 sozialen Einsatz-Stunden bereits absolviert. Aber für ihn steht fest: "Ich will danach weitermachen!" Er hofft, dass sein Beispiel andere motiviert, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. Zur Seite stehe jedem Interessierten dabei die Ehrenamtagentur, mit Fortbildungen und regelmäßigen Austauschtreffen. "Die sind allerdings jetzt, in der Corona-Krise, auch ausgesetzt."

>>>KONTAKT ZUR EHRENAMTAGENTUR<<<

Wer sich freiwillig für ein Projekt einsetzen möcht und dazu Beratung braucht oder noch ein Tätigkeitsfeld sucht, kann sich an die Ehrenamtagentur Bottrop wenden. Kontakt: Telefon 02041 7717273; E-Mail: info@ehrenamtbottrop.de.

Weitere Infos gibt es im Internet auf ehrenamt-bottrop.de