Europa-Projekte aus Bottrop können eine Prämie erhalten

Bottrop. Das Land NRW hat den Wettbewerb "Europa bei uns zuhause 2021" gestartet. Kommunen, Vereine oder Organisationen können mitmachen.

Kommunen, Städtepartnerschaftsvereine und zivilgesellschaftliche Organisationen können sich ab sofort beim Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ 2021 bewerben. Darauf weist die Bottroper Landtagsabgeordnete Anette Bunse (CDU) hin.



Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner dazu: „Die europäische Gemeinschaft entsteht ausschließlich durch den persönlichen Austausch. Städte- und Projektpartnerschaften bauen Brücken zwischen den Menschen. Sie sind das Fundament für eine vertrauensvolle Zukunft in Europa. Diese wichtige Arbeit unterstützen wir mit ,Europa bei uns zuhause‘.“

Einsendeschluss ist der 1. Juni

Prämiert werden im Rahmen des Wettbewerbs Projekte, die den europäischen Gedanken bei kulturellen Ereignissen, bei Jubiläen, Festivals oder sportlichen Begegnungen vermitteln oder Projekte, die in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern entstehen. Ebenso werden Workshops prämiert, in denen Ideen erarbeitet werden, wie Europa den Menschen in Nordrhein-Westfalen nähergebracht wird. Gleiches gilt für Projekte zum Austausch über Fachthemen wie Ehrenamt, Umweltschutz, Jugendarbeit oder Hilfen für Menschen mit Handicap.

Alle Infos und der Bewerbungsbogen sind zu finden auf www.mbei.nrw. Einsendeschluss: 1. Juni.