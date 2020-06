Feuerwehr Feuerwehr Bottrop hilft angriffslustigen Uhu in die Freiheit

Bottrop. Passanten hatten einen Uhu auf Abwegen gefunden und brachten den Felsbrüter zur Feuerwache. Die Feuerwehrleute holten sich Hilfe eines Experten.

Da brauchte selbst die Bottroper Feuerwehr einmal Hilfe, um Hilfe leisten zu können. Denn mit so einem Besuchern kennen sich die Feuerwehrleute einfach nicht aus. Wenn der Gast dann auch noch derart angriffslustig in der Gegend herumschaut, gehen Feuerwehrleute lieber auf Nummer sicher. Aber das ist bei ihnen ja sowieso oberstes Gebot.

Passanten hatten einen Uhu auf Abwegen gefunden und das stattliche Exemplar der ohnehin schon größten Eulen der Welt zur Hauptfeuerwache an der Hans-Sachs-Straße gebracht. Dort wurde der wilde Vogel am Samstagvormittag zunächst versorgt. Anschließend kümmerte sich dann ein Wildtier-Experte, den die Feuerwehr von dem Fund in berichtete, um den gefiederten Dickschädel - und dessen Freilassung.